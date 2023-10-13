Kia показала доступные электромобили с необычным дизайном (фото) — Finance.ua

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Kia показала доступные электромобили с необычным дизайном (фото)

Технологии&Авто
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Kia показала доступные электромобили с необычным дизайном (фото)
Kia показала доступные электромобили с необычным дизайном (фото)
Линейку электромобилей Kia EV пополнят две новые доступные модели — EV3 и EV4. Они получат футуристичный дизайн и богатую оснастку. Об этом рассказали на сайте бренда.
Концепт-кары EV3 и EV4 показывают дизайн будущих электромобилей. Они станут самыми дешевыми моделями в линейке.
Всего в модельный ряд Kia EV войдут пять электромобилей: EV3, EV4, EV5, EV6 и EV9. Бренд планирует продать первый миллион электрокаров к 2026 году.
Kia EV3 станет самым компактным электромобилем в модельном ряду. Это небольшой кроссовер с необычным дизайном.
Kia показала доступные электромобили с необычным дизайном (фото)
Впереди расположены вертикальные фары и тонкие дневные ходовые огни. На бампере есть небольшой воздухозаборник.
Kia показала доступные электромобили с необычным дизайном (фото)
Сзади установлены Y-образные светодиодные фонари. Сверху расположена большая панорамная крыша.
Kia показала доступные электромобили с необычным дизайном (фото)
В интерьере используются только экологичные материалы. Также новинка получит большой горизонтальный дисплей, объединенный с приборной панелью.
Kia EV4 является купевидным седаном. Впереди установлены узкие вертикальные фары.
Kia показала доступные электромобили с необычным дизайном (фото)
Сзади расположены необычные светодиодные фонари. На заднем стекле расположены два компактных стоп-сигнала.
Kia показала доступные электромобили с необычным дизайном (фото)
Как и Kia EV3, интерьер электрического седана выполнен из экологичных материалов. Также в салоне присутствуют контурная подсветка и плоский руль. Предусмотрен режим Mind Modes, который автоматически регулирует окружающее освещение и работу системы вентиляции.
Kia показала доступные электромобили с необычным дизайном (фото)
Оба автомобиля будут основаны на платформе E-GMP. Они получат аккумуляторные батареи емкостью от 58 до 77,4 кВт·ч.
Электрокроссовер Kia EV3 дебютирует уже в 2024 году. Электрический седан Kia EV4 поступит в продажу в 2025 году. Начальная стоимость новинок составит около 35 000 долларов.
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По материалам:
Фокус
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