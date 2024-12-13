Kia подтвердила появление электрической версии пикапа Tasman — Finance.ua
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Kia подтвердила появление электрической версии пикапа Tasman

Технологии&Авто
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Kia подтвердила появление электрической версии пикапа Tasman
Kia подтвердила появление электрической версии пикапа Tasman
Уже подтверждено, что модель с ДВС будет предназначена для развивающихся рынков, а электропикап готовится для рынков развитых стран. Вместо 2,2-литрового дизельного двигателя с классической трансмиссией будет стоять электрический привод с питанием от батареи.
Это впервые, когда Kia официально подтвердила, что электрический Tasman находится в активной фазе работы, сообщает electrek.co.
Ранее производитель заявлял, что его модульная платформа достаточно гибкая, чтобы подходить к разным силовым агрегатам, но версия EV никогда не упоминалась.
Электрический пикап уже был замечен во время тестирования в США. По мнению экспертов, его дизайн немного похож на трехрядный внедорожник Kia EV9.
Электрический пикап Kia будет конкурировать с растущим количеством электромобилей, включая Ford F-150 Lightning, Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Chevy Silverado EV и т. д.
И хотя это выглядит несколько дерзко, он бросит вызов мировым лидерам продаж на ископаемом топливе и гибридным пикапам, таким как Toyota Hilux.
При длине 5410 мм, ширине 1930 мм и высоте 1870 мм Kia Tasman немного меньше Ford F-150 Lightning (5885 мм в длину, 2029 мм в ширину и 1961 мм в высоту).
Другие детали мощности двигателей, размера батареи и запаса хода не раскрываются. Вероятная стоимость электрической версии тоже не озвучивается.
По материалам:
Телеканал 24
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