Kia подтвердила появление электрической версии пикапа Tasman — Finance.ua

Kia подтвердила появление электрической версии пикапа Tasman Сегодня 02:34 — Технологии&Авто

Kia подтвердила появление электрической версии пикапа Tasman

Уже подтверждено, что модель с ДВС будет предназначена для развивающихся рынков, а электропикап готовится для рынков развитых стран. Вместо 2,2-литрового дизельного двигателя с классической трансмиссией будет стоять электрический привод с питанием от батареи.

Это впервые, когда Kia официально подтвердила, что электрический Tasman находится в активной фазе работы, сообщает electrek.co

Ранее производитель заявлял, что его модульная платформа достаточно гибкая, чтобы подходить к разным силовым агрегатам, но версия EV никогда не упоминалась.

Электрический пикап уже был замечен во время тестирования в США. По мнению экспертов, его дизайн немного похож на трехрядный внедорожник Kia EV9.

Электрический пикап Kia будет конкурировать с растущим количеством электромобилей, включая Ford F-150 Lightning, Tesla Cybertruck, Rivian R1T, Chevy Silverado EV и т. д.

И хотя это выглядит несколько дерзко, он бросит вызов мировым лидерам продаж на ископаемом топливе и гибридным пикапам, таким как Toyota Hilux.

При длине 5410 мм, ширине 1930 мм и высоте 1870 мм Kia Tasman немного меньше Ford F-150 Lightning (5885 мм в длину, 2029 мм в ширину и 1961 мм в высоту).

Другие детали мощности двигателей, размера батареи и запаса хода не раскрываются. Вероятная стоимость электрической версии тоже не озвучивается.

Телеканал 24 По материалам:

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