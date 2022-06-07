Kia может выпустить новый пикап — Finance.ua

Kia может выпустить новый пикап
07.06.2022, 01:29 — Технологии&Авто
Издание The KCB сообщает, что в их распоряжении оказался отчет по итогам опроса владельцев пикапов, с помощью которого корейская компания Kia изучает потребности потенциальной аудитории.
Предполагается, что аналога пикапа Hyundai Santa Cruz с традиционным ДВС у Kia не будет, но при этом компания выпустит электрический пикап для конкуренции в данном сегменте североамериканского рынка, где уже есть Ford F-150 Lightning, Rivian R1T и GMC Hummer EV Pickup, а у в будущем выйдут Tesla Cybertruck и Volkswagen Scout.
Как известно, ранее компания Kia представила стратегию развития модельного ряда, где упоминались и пикапы. К 2027 году автопроизводитель обещал выпустить сразу два пикапа. Работа над одним из них уже могла начаться.
Ранее мы писали, что Kia может снять с производства модели K5 и Stinger. Так, снять с конвейерной ленты фастбек Stinger корейский автопроизводитель планирует уже в следующем квартале.
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