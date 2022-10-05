«Київстар» больше не тарифицирует мобильный интернет в приложении «Укрзалізниці» — Finance.ua

«Київстар» больше не тарифицирует мобильный интернет в приложении «Укрзалізниці»
Оператор связи «Киевстар» сообщил о сотрудничестве с национальным перевозчиком «Укрзалізниця».
Это позволит абонентам оператора экономить мобильный трафик при использовании мобильного приложения «Укрзалізниці». Применяемые при этом мегабайты не тарифицируются.
С помощью мобильного приложения «Укрзалізниці» абоненты могут:
- найти необходимые рейсы, сортировать их в поиске по разным критериям;
- приобрести билеты без комиссий на все поезда дальнего сообщения по Украине или вернуть их;
- получать уведомления о рейсе и пути прибытия и отправления;
- оплатить билеты картой или с помощью карты Apple Pay, Google Pay сразу в приложении.
Со временем у приложения появятся дополнительные возможности для клиентов национального железнодорожного перевозчика.
Напомним, абоненты «Киевстар» могут пользоваться следующими приложениями, сервисами и сайтами без тарификации трафика: «Действие», Helsi.me, сайт Минздрава Украины.
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