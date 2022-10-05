«Київстар» больше не тарифицирует мобильный интернет в приложении «Укрзалізниці» — Finance.ua

«Київстар» больше не тарифицирует мобильный интернет в приложении «Укрзалізниці» Сегодня 20:20 — Фондовый рынок

Оператор связи «Киевстар» сообщил о сотрудничестве с национальным перевозчиком «Укрзалізниця».

Это позволит абонентам оператора экономить мобильный трафик при использовании мобильного приложения «Укрзалізниці». Применяемые при этом мегабайты не тарифицируются.

С помощью мобильного приложения «Укрзалізниці» абоненты могут:

найти необходимые рейсы, сортировать их в поиске по разным критериям;

приобрести билеты без комиссий на все поезда дальнего сообщения по Украине или вернуть их;

получать уведомления о рейсе и пути прибытия и отправления;

оплатить билеты картой или с помощью карты Apple Pay, Google Pay сразу в приложении.

Со временем у приложения появятся дополнительные возможности для клиентов национального железнодорожного перевозчика.

Напомним, абоненты «Киевстар» могут пользоваться следующими приложениями, сервисами и сайтами без тарификации трафика: «Действие», Helsi.me, сайт Минздрава Украины.

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