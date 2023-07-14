КГГА сдала в аренду первые земельные участки под паркинги и автостоянки через онлайн-аукционы Прозорро. Продажи — Finance.ua

КГГА сдала в аренду первые земельные участки под паркинги и автостоянки через онлайн-аукционы Прозорро. Продажи Сегодня 15:33 — Казна и Политика

В государственной электронной торговой системе Прозорро. Продажи состоялись первые онлайн-аукционы Департамента земельных ресурсов Киевской городской государственной администрации по аренде земельных участков в столице. Использовать землю, определенные во время электронных торгов, новые арендаторы смогут только для эксплуатации и обслуживания паркингов и автостоянок, без права застройки.

По итогам э-аукционов после заключения соглашений с победителями торгов в местный бюджет Киева будет поступать почти 1.5 млн гривен ежегодно от аренды этих земель.

За право арендовать 4 земельных участка в Деснянском районе Киева в среднем соревновалось более 4 участников. Цена в результате электронных торгов благодаря конкуренции участников выросла более чем в 2.5 раза.

Город сдал в аренду участки для паркингов и автостоянок на улицах Константина Данькевича, Ореста Левицкого и на Лесном проспекте.

По состоянию на 13 июля 2023 года в системе Прозорро. Продажи департамент земельных ресурсов КГГА объявил еще 4 аукциона по аренде земли, один из которых состоится 17 июля, еще три — 1 августа. Эти земельные участки находятся в Деснянском и Голосеевском районах Киева, город сдает в аренду для строительства и эксплуатации автомоек, стоянок и паркингов.

более 20 млн гривен. Соревноваться на онлайн-аукционах Прозорро. Продажи за эти земли может каждый желающий, зарегистрировавшись через одну из аккредитованных Общая стартовая стоимость этих участковСоревноваться на онлайн-аукционах Прозорро. Продажи за эти земли может каждый желающий, зарегистрировавшись через одну из аккредитованных площадок

Напомним, места для передвижной торговли в Киеве теперь можно арендовать через аукционы в системе Прозорро.Продажи. Каждый объект предназначен для размещения точек продаж горячих напитков и продуктов быстрого питания и сдается в аренду на 3 года.

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