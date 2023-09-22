KG Mobility представила новый электрический внедорожник — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

KG Mobility представила новый электрический внедорожник

Технологии&Авто
11
KG Mobility представила новый электрический внедорожник
KG Mobility представила новый электрический внедорожник
Южнокорейская компания KG Mobility представила новый электрический внедорожник Torres EVX.
Об этом сообщает Yonhap.
В компании заявили, что EVX оснащен литий-железо-фосфатной батареей емкостью 73,4 кВт в час и может проехать до 433 километров на одной зарядке.
На этот внедорожник KG Mobility дает гарантию в 10 лет и 1 миллион километров пробега на батарею.
KG Mobility представила новый электрический внедорожник
Модель будет доступна в двух вариантах Torres EVX E5 и E7, которые стоят 48 миллионов вон (36 000 долларов США) и 50 миллионов вон (38 тыс. долларов США) соответственно.
Отмечается, что внедорожник Torres EVX является второй моделью KG Mobility с аккумулятором после Korando Emotion, представленной на внутреннем рынке в феврале 2022 года.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.