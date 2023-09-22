KG Mobility представила новый электрический внедорожник — Finance.ua

KG Mobility представила новый электрический внедорожник
Южнокорейская компания KG Mobility представила новый электрический внедорожник Torres EVX.
Об этом сообщает Yonhap.
В компании заявили, что EVX оснащен литий-железо-фосфатной батареей емкостью 73,4 кВт в час и может проехать до 433 километров на одной зарядке.
На этот внедорожник KG Mobility дает гарантию в 10 лет и 1 миллион километров пробега на батарею.
Модель будет доступна в двух вариантах Torres EVX E5 и E7, которые стоят 48 миллионов вон (36 000 долларов США) и 50 миллионов вон (38 тыс. долларов США) соответственно.
Отмечается, что внедорожник Torres EVX является второй моделью KG Mobility с аккумулятором после Korando Emotion, представленной на внутреннем рынке в феврале 2022 года.
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