Кейт Миддлтон получила новые привилегии, которых не было даже у принцессы Дианы: о чем идет речь — Finance.ua

Кейт Миддлтон получила новые привилегии, которых не было даже у принцессы Дианы: о чем идет речь
Принцесса Уэльская намерена наградить культовые британские бренды королевским ордером и стать первой принцессой, сделавшей это более чем за сто лет.
Как пишет Independent, источники, близкие к Кейт, сообщили The Times, что вскоре она предоставит ордер компаниям, являющимся ее фаворитами, на «признание британских навыков и трудолюбия».
Она станет первой принцессой, выдавшей востребованные ордеры со времен королевы Марии, которая выдала ордера до того, как ее муж король Георг V взошел на престол в 1910 году.
Официальной даты, когда Кейт начнет выдавать ордера, нет, но источники сообщили The Times, что она «надеется», что они будут объявлены в ближайшее время, и сказала: «Она хочет признать британские навыки и трудолюбие».
Справка Finance.ua:
- Король Чарльз начал выдавать ордера, когда он еще был принцем Уэльским, в 1980 году, но принцесса Диана не последовала его примеру после того, как они поженились в 1981 году.
- Компании, имеющие королевский ордер, признаны тем, что предоставляют товары или услуги монархии, и им разрешается использовать королевский герб, с которым они связаны, на упаковке как часть рекламы или канцелярских принадлежностей.
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