Кешбэк за покупку валюты: новинка в приложении Alliance — Finance.ua
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Кешбэк за покупку валюты: новинка в приложении Alliance

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Кешбэк за покупку валюты: новинка в приложении Alliance
Кешбэк за покупку валюты: новинка в приложении Alliance
Alliance bank предоставляет все больше возможностей для выгодного обмена валют. Банк анонсировал новое предложение для клиентов — кешбэк 0,5% при покупке долларов и евро в мобильном банкинге. Это уникальная функция, которая позволяет не только приобретать валюту по выгодному курсу в приложении, но и получить дополнительный приятный бонус.

Преимущества нового предложения

Это абсолютно новый формат кешбэка: ранее кешбэк начислялся только за покупки товаров и услуг, а теперь распространяется и на покупку валюты. К тому же, это удобный способ приобрести валюту по лучшему курсу онлайн и получить бонус в размере 0,5% от суммы обмена.

Как это работает?

Кешбэк начисляется при покупке долларов США ($) и евро (€) в приложении Alliance. Предложение действует на покупку валюты за собственные средства с гривневой карты банка на валютную карту «Целевая».

Условия обмена валюты в приложении Alliance

Согласно законодательству, клиенты могут покупать валюту онлайн в пределах 50 000 грн в месяц в одном банке. Для этого необходима гривневая карта Alliance — можно использовать как карту «Стартовая», так и гривневую карту «Целевая».
Также в приложении Alliance необходимо иметь виртуальную валютную карту «Целевая» в долларах или евро, чтобы на нее зачислялась купленная валюта. Это бесплатная дебетовая карта, которую можно открыть прямо в приложении в несколько кликов. При необходимости пластиковый вариант валютной карты можно бесплатно получить в отделении банка.
Функция покупки валюты с кешбэком уже доступна в приложении Alliance, и ее можно протестировать прямо сейчас. А если вы еще не пользовались приложением Alliance, его можно установить по ссылке.
Кешбэк за покупку валюты: новинка в приложении Alliance
По материалам:
Alliance bank
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