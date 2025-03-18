Кешбэк на покупку валюты: новинка в приложении Alliance — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Кешбэк на покупку валюты: новинка в приложении Alliance Сегодня 23:00

Кешбэк на покупку валюты: новинка в приложении Alliance

Alliance bank продолжает расширять возможности выгодного обмена валют. Банк анонсировал новое предложение для клиентов — кешбэк 0,5% на покупку долларов и евро в мобильном приложении. Это уникальная функция, позволяющая не только покупать валюту по выгодному курсу, но и получать дополнительный приятный бонус.

Преимущества нового предложения

Это совершенно новый формат кешбэка: раньше кешбэк действовал только на покупки товаров и услуг, а теперь распространяется и на покупку валюты. К тому же это удобный способ приобрести валюту по лучшему курсу онлайн и получить бонус в размере 0,5% от суммы обмена. Как это работает? Кешбэк начисляется при покупке долларов США ($) и евро (€) в приложении Alliance. Предложение действует на все операции по покупке валюты за собственные средства с гривневой карты банка при условии дальнейшего зачисления на валютную карту «Целевая».

Условия обмена валюты в приложении Alliance

Согласно законодательству, клиенты могут покупать валюту онлайн в пределах 50 000 грн в месяц в одном банке. Для этого необходима гривневая карта Alliance — можно использовать как карту «Стартовая», так и гривневую карту «Целевая».

Также в приложении Alliance нужно иметь виртуальную валютную карту «Целевая» в долларах или евро, чтобы на нее засчитывалась купленная валюта. Это бесплатная дебетовая карта, которую можно открыть прямо в приложении за несколько минут. При необходимости пластиковый вариант валютной карты можно бесплатно получить в отделении банка.

Функция покупки валюты с кешбэком уже работает в приложении Alliance, и ее можно протестировать прямо сейчас. А если вы еще не использовали приложение Alliance, его можно установить по ссылке

Alliance bank По материалам:

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