Кешбэк 20% на страховки! Горящее предложение от monobank и Finance.ua — Finance.ua
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Кешбэк 20% на страховки! Горящее предложение от monobank и Finance.ua

Сегодня 10:20Страхование
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Кешбэк 20% на страховки! Горящее предложение от monobank и Finance.uaКешбэк 20% на страховки! Горящее предложение от monobank и Finance.ua
С 1 по 30 июня для всех клиентов monobank действует кешбэк 20% на страховки от Finance.ua.
Кешбэк распространяется на покупку ОСАГО, Зеленой карты для выезда авто за рубеж, а также на Туристическое (медицинское) страхование. А максимальная сумма кешбэка составляет 1 000 грн.

Что нужно сделать, чтобы получить 20% кешбэка?

  • Заходите в приложении monobank в категорию «Кешбэк»;
  • Находите среди партнеров Finance.ua и ставьте галочку напротив;
  • Покупайте на Finance.ua нужную вам страховку — Зеленую карту, ОСАГО или Туристическое (медицинское) страхование, расплачиваясь картой monobank;
  • после оплаты вы моментально получите кешбэк.
Если у вас все еще нет карты monobank, предлагаем воспользоваться нашей инструкцией по ее получению. А для тех, кто находится за границей — помните, виртуальную карту mono можно оформить будучи в любой стране. Также можно заказать доставку физической карты в любую точку мира.
По материалам: Finance.ua
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