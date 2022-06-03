Кешбэк 20% на страховки! Горящее предложение от monobank и Finance.ua — Finance.ua

Кешбэк 20% на страховки! Горящее предложение от monobank и Finance.ua
С 1 по 30 июня для всех клиентов monobank действует кешбэк 20% на страховки от Finance.ua.
Кешбэк распространяется на покупку ОСАГО, Зеленой карты для выезда авто за рубеж, а также на Туристическое (медицинское) страхование. А максимальная сумма кешбэка составляет 1 000 грн.
Что нужно сделать, чтобы получить 20% кешбэка?
Заходите в приложении monobank в категорию «Кешбэк»;
Находите среди партнеров Finance.ua и ставьте галочку напротив;
Покупайте на Finance.ua нужную вам страховку — Зеленую карту, ОСАГО или Туристическое (медицинское) страхование, расплачиваясь картой monobank;
после оплаты вы моментально получите кешбэк.
Если у вас все еще нет карты monobank, предлагаем воспользоваться нашей инструкцией по ее получению. А для тех, кто находится за границей — помните, виртуальную карту mono можно оформить будучи в любой стране. Также можно заказать доставку физической карты в любую точку мира.