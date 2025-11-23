Кэллог: Я думаю, мы сможем подтолкнуть к соглашению украинцев, а потом россиян Сегодня 10:44

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отмечает, что рамочное соглашение является неокончательным, но является реальным по подписанию Украиной и россией.

Источник: Келлог в интервью Fox News

Прямая речь Келлога: «Рамочное соглашение существует для того, чтобы прийти к выводу… Я думаю, что мы можем подтолкнуть к этому украинцев, а позже и россиян.

Это хороший план. Есть в нем моменты, которые нужно четко кодифицировать и немного подробнее объяснить, но мы уже почти достигли цели".

Детали: Келлог добавил, что Зеленский может приехать в США, чтобы подписать это соглашение, «но гарантий нет».

Он также отметил выборы как условие плана, чтобы «успокоить украинцев и свободный мир».

Прямая речь Келлога: «В плане есть еще один момент, который, по моему мнению, также является важным, а именно проведение выборов. В плане четко указано, что Украина должна провести выборы в течение 100 дней.

Судя по тому, что мне рассказали люди, с которыми я общался, это можно сделать примерно за 90 дней, но это будет интересный процесс. Я считаю, что выборы необходимы, чтобы успокоить народ и успокоить свободный мир, но это одно из условий плана".

Кэллог убежден, что президент США Дональд Трамп положит конец войне, которая является «самой длинной в Европе со времен Второй мировой войны».

Прямая речь Келлога: «Он довел войну до такого состояния, когда в армии мы говорим, что последние 10 метров до цели — всегда самые тяжелые. Мы находимся примерно на последних двух метрах. Мы почти на месте».

Он отметил, что США должны добавить сопроводительные документы — это будут гарантии безопасности.

Келлог отметил, что недавно провел переговоры с украинской стороной и «украинцы действительно доверяют американцам».

