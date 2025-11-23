0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кэллог: Я думаю, мы сможем подтолкнуть к соглашению украинцев, а потом россиян

152
Кэллог: Я думаю, мы сможем подтолкнуть к соглашению украинцев, а потом россиян
Кэллог: Я думаю, мы сможем подтолкнуть к соглашению украинцев, а потом россиян
Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины Кит Келлог отмечает, что рамочное соглашение является неокончательным, но является реальным по подписанию Украиной и россией.
Источник: Келлог в интервью Fox News
Прямая речь Келлога: «Рамочное соглашение существует для того, чтобы прийти к выводу… Я думаю, что мы можем подтолкнуть к этому украинцев, а позже и россиян.
Это хороший план. Есть в нем моменты, которые нужно четко кодифицировать и немного подробнее объяснить, но мы уже почти достигли цели".
Детали: Келлог добавил, что Зеленский может приехать в США, чтобы подписать это соглашение, «но гарантий нет».
Он также отметил выборы как условие плана, чтобы «успокоить украинцев и свободный мир».
Прямая речь Келлога: «В плане есть еще один момент, который, по моему мнению, также является важным, а именно проведение выборов. В плане четко указано, что Украина должна провести выборы в течение 100 дней.
Судя по тому, что мне рассказали люди, с которыми я общался, это можно сделать примерно за 90 дней, но это будет интересный процесс. Я считаю, что выборы необходимы, чтобы успокоить народ и успокоить свободный мир, но это одно из условий плана".
Кэллог убежден, что президент США Дональд Трамп положит конец войне, которая является «самой длинной в Европе со времен Второй мировой войны».
Прямая речь Келлога: «Он довел войну до такого состояния, когда в армии мы говорим, что последние 10 метров до цели — всегда самые тяжелые. Мы находимся примерно на последних двух метрах. Мы почти на месте».
Он отметил, что США должны добавить сопроводительные документы — это будут гарантии безопасности.
Келлог отметил, что недавно провел переговоры с украинской стороной и «украинцы действительно доверяют американцам».
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems