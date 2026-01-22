Келлог сделал прогноз о войне в Украине Сегодня 11:55

Война в Украине может завершиться уже к осени 2026 года, поскольку, когда Украина переживет зиму и начнется весна, преимущество будет на ее стороне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога во время дискуссии «Украина: будущее на передовой» в Давосе.

Келлог считает, что война может завершиться уже до 24 августа 2026 года — если Украина переживет зиму. Тогда она получит преимущество над россией.

«Я действительно верю: если Украина переживет эту зиму — январь и февраль — и выйдет в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины… Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом на этой земле будет мир», — сказал он.

Келлог отметил, что именно ближайшие месяцы являются критическими. Украинская армия способна полностью остановить россиян. Несмотря на громкие заявления, реальные успехи Кремля в Украине очень сомнительны.

россия не достигла ни одной стратегической цели, ее войска не захватили ни одного ключевого города, а понесли масштабные потери. Многие передовые подразделения уничтожены, многие высокопоставленные российские военные ликвидированы.

«Путин измеряет свои успехи в метрах, а не в милях. Он не в Одессе, не в Киеве и фактически даже не вышел из Донбасса. У него большие проблемы», — резюмировал Келлог.

Отметим, тем временем руководитель Офиса президента Кирилл Буданов сообщил о движении в направлении завершения войны в Украине и заявил о «сдержанном оптимизме» в этом вопросе. Но, по его мнению, завершится война еще не скоро.

