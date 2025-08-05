Каждый вагон «Укрзализныци» в июле перевез в среднем на 14% больше пассажиров, чем в прошлом году — Finance.ua
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Каждый вагон «Укрзализныци» в июле перевез в среднем на 14% больше пассажиров, чем в прошлом году

Фондовый рынок
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Каждый вагон «Укрзализныци» в июле перевез в среднем на 14% больше пассажиров, чем в прошлом году
Каждый вагон «Укрзализныци» в июле перевез в среднем на 14% больше пассажиров, чем в прошлом году
Количество доступных для перевозки вагонов по сравнению с июлем 2024 года уменьшилось на 189 из-за старения и вражеских обстрелов.
Об этом сообщает Укрзализныця.
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«Чтобы как можно больше пассажиров путешествовали, с начала года мы добавили 39 новых вагонов. Но, к сожалению, общие темпы старения и списания вагонов сейчас опережают темпы обновления» — пишут в компании.
Количество поутешестсвующих на льготных условиях пассажиров также растет.
Группы детей направляют на отдых, военных — на восстановление или в командировку, внутренне перемещенные лица выезжают из опасных зон.
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За месяц перевезли 116 тыс. детей и их сопровождающих — на 31% больше, чем в прошлом году.
Также в июле путешествовали 44 тыс. военнослужащих и членов их семьи (в июле 2024 года — 19 000).
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Напомним, «Укрзализныця» с 1 августа в тестовом режиме вводит верификацию через «Дія.Підпис» для ряда популярных поездов.
«Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. Таким образом, с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через «Дія.Підпис», — говорят в УЗ.
Укрзализныця ввела верификацию через «Дія.Підпис» при покупке билетов на 3 поезда:
  • 1. № 29/30 Киев — Ужгород,
  • 2. № 12 Львов — Одесса,
  • 3. № 27/28 Киев — Чоп.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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