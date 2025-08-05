Каждый вагон «Укрзализныци» в июле перевез в среднем на 14% больше пассажиров, чем в прошлом году — Finance.ua

Каждый вагон «Укрзализныци» в июле перевез в среднем на 14% больше пассажиров, чем в прошлом году Сегодня 07:12 — Фондовый рынок

Каждый вагон «Укрзализныци» в июле перевез в среднем на 14% больше пассажиров, чем в прошлом году

Количество доступных для перевозки вагонов по сравнению с июлем 2024 года уменьшилось на 189 из-за старения и вражеских обстрелов.

Об этом сообщает Укрзализныця

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«Чтобы как можно больше пассажиров путешествовали, с начала года мы добавили 39 новых вагонов. Но, к сожалению, общие темпы старения и списания вагонов сейчас опережают темпы обновления» — пишут в компании.

Количество поутешестсвующих на льготных условиях пассажиров также растет.

Группы детей направляют на отдых, военных — на восстановление или в командировку, внутренне перемещенные лица выезжают из опасных зон.

За месяц перевезли 116 тыс. детей и их сопровождающих — на 31% больше, чем в прошлом году.

Также в июле путешествовали 44 тыс. военнослужащих и членов их семьи (в июле 2024 года — 19 000).

Напомним, «Укрзализныця» с 1 августа в тестовом режиме вводит верификацию через «Дія.Підпис» для ряда популярных поездов.

«Продолжаем использовать все способы, чтобы уменьшить количество возможных злоупотреблений при покупке железнодорожных билетов. Таким образом, с 1 августа, чтобы купить или вернуть билеты на определенные внутренние поезда, пассажиры должны верифицировать личность через «Дія.Підпис», — говорят в УЗ.

Укрзализныця ввела верификацию через «Дія.Підпис» при покупке билетов на 3 поезда:

1. № 29/30 Киев — Ужгород,

2. № 12 Львов — Одесса,

3. № 27/28 Киев — Чоп.

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