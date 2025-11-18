Каждый пятый украинец работает в агросекторе Сегодня 06:43

Работники сельского хозяйства Украины обеспечивают 17% валового внутреннего продукта (ВВП) страны и около половины валютной выручки, в отрасли работает каждый пятый украинец, а отечественная агропродукция представлена ​​более чем в 150 странах. Около 200 тысяч представителей сельского хозяйства в настоящее время служат в Вооруженных Силах Украины.

Об этом сообщает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

«2025 год был чрезвычайно сложным для аграрной отрасли — война, постоянные обстрелы, заминирование полей и нестабильные климатические условия создали беспрецедентные вызовы для производителей. Несмотря на это, аграрии не только удержали производство, но и обеспечили стране весомые результаты. Сектор продолжает оставаться одним из ключевых драйверов экономики: он формирует около 17% ВВП, генерирует около половины валютной выручки и стабильно обеспечивает присутствие украинской продукции на мировых рынках. Это свидетельствует о чрезвычайной устойчивости и профессионализме наших производителей», — отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Государство поддерживает аграриев. В рамках программы поддержки украинские фермеры могут получить:

доступные кредиты «5−7-9%» — в 2025 году около 7 тыс. предприятий получили финансирование на 45 млрд грн;

гранты для перерабатывающих предприятий — с 2022 года уже принято 349 грантов на сумму 1,9 млрд грн;

компенсация 25% стоимости украинской агротехники и оборудования — с апреля 2024 года — после возобновления программы — предприниматели приобрели более 12 тыс. единиц техники на 9,1 млрд грн, получив 1,9 млрд грн компенсации;

гранты на развитие садоводства, ягодничества, виноградарства и тепличного хозяйства — с начала 2025 года выплачено 401,7 млн грн 111 агропроизводителям.

Около 80% государственной поддержки направлено аграриям прифронтовых территорий — туда, где сейчас тяжелее всего, где сейчас обрабатывается около 2 млн гектаров угодий. В частности, действуют программы:

государственная субсидия — 1000 грн на гектар;

компенсация на строительство и реконструкцию животноводческих ферм;

компенсация на восстановление мелиоративных систем.

