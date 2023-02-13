Каждый пятый проданный автомобиль в Украине относится к Premium-сегменту — Finance.ua

Каждый пятый проданный автомобиль в Украине относится к Premium-сегменту Сегодня 03:38 — Технологии&Авто

Каждый пятый проданный автомобиль в Украине относится к Premium-сегменту

В январе 2023 года доля Premium-сегмента в Украине составила 20,7%. Это на 6 процентных пункта больше, чем в январе прошлого года.

При этом по итогам 2022 года доля премиального сегмента авторынка составила 17,5%, что стало рекордом.

Уже в январе этот рекорд был побит. И этот показатель может и дальше расти. Поскольку среди SUV-ов доля премиум еще больше — 22,5%.

Самыми популярными брендами Premium-сегмента в январе были Mercedes-Benz, BMW и Lexus.

Среди премиум-моделей лидерами стали:

Mercedes-Benz GLE;

BMW X5;

Mercedes-Benz GLS;

BMW X7;

BMW X6.

так называемый налог на роскошь) в 2023 году. В списке — 229 моделей автомобилей. Речь идет о таких марках, как Porsche, Tesla, Toyota, LandRover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW и Mercedes-Benz. Полный список можно найти Напомним, Минэкономики обнародовало перечень моделей автомобилей, подпадающих под транспортный налог () в 2023 году. В списке — 229 моделей автомобилей. Речь идет о таких марках, как Porsche, Tesla, Toyota, LandRover, Lexus, Bentley, Jaguar, BMW и Mercedes-Benz. Полный список можно найти по ссылке.

Размер транспортного налога не зависит от стоимости авто. Его ставка фиксированная — 25 тысяч грн в год за каждый автомобиль, подлежащий налогообложению.

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