Каждый пятый беженец в Польше вернется в Украину до зимы: опрос — Finance.ua
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Каждый пятый беженец в Польше вернется в Украину до зимы: опрос

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В Польше продолжают изучать настроения украинских беженцев — последний опрос выявил, что 22% участников планируют уехать домой до зимы.
Исследование показало, что дольше в этой стране будут оставаться до 35% украинцев, покинувших свои дома из-за войны, сообщает schengenvisasnfo.com.
Исследование провело международное агентство занятости Gremi Personal. Всего аналитики опросили 1240 украинцев, поселившихся в Польше после начала войны в конце февраля.
Оказалось, что более 20% украинских беженцев в Польше намерены вернуться на родину до зимы. При этом 35% опрошенных останутся в Польше до следующего года.
Сроки возвращения после войны ставят себе 26% беженцев, однако 17% респондентов указали, что останутся в Польше на неопределенный срок.
«Мигранты остаются в Польше и других странах из-за отсутствия надежды, поскольку некоторые из них потеряли жилье, у них нет дохода или работы, или у них даже есть угроза их жизни», — отметила директор отдела по трудоустройству Ханна Джобольда.
Также по информации агентства, многие украинцы хотят провести зиму в Польше из-за пессимистического прогноза на отопительный сезон.
«У некоторых регионов Украины нет стабильного водоснабжения и отопления из-за активных боевых действий. В Украине с начала боевых действий наблюдается рост безработицы. В то же время Польша предлагает украинским иммигрантам более комфортные условия, особенно для трудоустройства», — отметили специалисты.

С началом учебного года украинки активно пошли на работу

По данным агентства занятости, растет количество желающих работать женщин, что может быть связано с началом учебного года. Предполагается, что в скором времени на рынок труда выйдет дополнительное количество украинок, которым пришлось заниматься детьми в летний сезон.
Аналитик центра отметил, что ускорение динамики занятости этих женщин ожидается уже в начале следующей недели.
По материалам:
РБК-Україна
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