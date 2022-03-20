Каждый пострадавший украинец получит компенсацию: МВД начинает проект видеофиксации преступлений рф — Finance.ua

Каждый пострадавший украинец получит компенсацию: МВД начинает проект видеофиксации преступлений рф

Сегодня 09:45 — Казна и Политика

Министерство внутренних дел начинает проект по видеофиксации всех военных преступлений россии. Чтобы каждый пострадавший украинец получил компенсацию.

Об этом сообщает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко во время брифинга.

«С начала войны российские военные совершили сотни тысяч преступлений против человечности и военных преступлений. Нацполиция и МВД фиксируют все эти случаи, это очень важно для будущих судов. Для этого МВД начинает проект по видео фиксации всех преступлений», — сказал Геращенко.

По его словам, всем, кто выехал с оккупированных территорий, необходимо предоставить показания, в том числе и видео и фото доказательства. Чтобы потом Россия возместила весь ущерб,

«Сейчас это сотни миллиардов долларов», — уточнил Геращенко.

Он отметил, что очень много преступлений было совершено на оккупированных территориях.

«Известно о расстреле трех граждан Украины в Бородянке, которые случайно вышли на позицию россиян. Их раздели, осмотрели телефоны, а потом расстреляли, чтобы украинцы не рассказали о позициях», — рассказал Геращенко.

Также он отметил, что пока нет ни одного зафиксированного и задокументированного факта изнасилования, но о таких случаях известно из перехвата разговоров оккупантов.

«Другая категория преступлений — мародерство и грабеж. Каждый гражданин Украины, который стал жертвой такого преступления, в будущем получит компенсацию от страны-агрессора. Пока невозможно посчитать повреждение инфраструктуры, но все будет возмещено за счет активов российского „Центробанка“ и других государственных российских институтов, счета которых сейчас заморожены за границей», — сказал Геращенко.

Он добавил, что все военные преступления будут рассматриваться украинскими судами, а все осужденные будут объявлены в международный розыск.

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