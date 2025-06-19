Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики — эксперт — Finance.ua
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Каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики — эксперт

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Эксплуатация советской техники в авиации — вынужденный шаг для многих стран. Эксперт Богдан Долинце отмечает, что каждый доллар, вложенный в авиационную отрасль, может дать еще пять долларов для экономики.
Как и ряд других стран, продолжает эксплуатировать советскую технику ввиду ограниченных ресурсов, но уже приступил к постепенному переходу к современным решениям. В то же время важно определить, какие ресурсы мы еще можем использовать и поддерживать, а какие требуют импортозамещения уже сейчас.
Кроме того, важно сосредоточивать научный потенциал в разработках и внутри страны, ведь инвестиции в авиационную отрасль способны дать мощный эффект не только для обороноспособности, но и для развития национальной экономики.
Об этом рассказал экономист и авиационный эксперт, менеджер авиационного сектора Богдан Долинце в эксклюзивном комментарии для УНН.
Эксперт отмечает, что эксплуатация советской техники, в частности в оборонной и авиационной отраслях, остается вынужденным шагом для многих стран, несмотря на ее моральную и техническую устаревшие.
Часть этих образцов невозможно воспроизвести или изготовить аналоги даже в среднесрочной перспективе — речь идет, в частности, о стратегической авиации, самолетах дальнего радиолокационного обнаружения и т. д. Хотя по характеристикам советская техника может уступать современным аналогам, в ряде государств она играет ключевую роль в обороноспособности.
Некоторые страны вынуждены продолжать эксплуатацию этой техники, даже несмотря на то, что она морально устарела и в целом не отвечает современным условиям ведения боевых действий. Это касается не только стратегической авиации, но и истребительной — в частности, самолетов МиГ-29, Су-25, которые до сих пор используют Украина, россия, а также Польша. В ряде государств часть таких самолетов уже снята с эксплуатации. В то же время для стран типа Казахстана или беларуси эти самолеты до сих пор составляют основу воздушных сил и являются критически важными для обеспечения защиты воздушного пространства.
По материалам:
УНН
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