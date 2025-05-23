Каждая пятая нелегальная АЗС находится на Львовщине (инфографика) — Finance.ua
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Каждая пятая нелегальная АЗС находится на Львовщине (инфографика)

Казна и Политика
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Каждая пятая нелегальная АЗС находится на Львовщине (инфографика)
Каждая пятая нелегальная АЗС находится на Львовщине (инфографика)
Около 60% всех АЗС, работающих с нарушением законодательства, расположены во Львовской, Одесской, Киевской, Ивано-Франковской и Днепропетровской областях. При этом Львовщина является безоговорочным лидером по количеству нелегальных заправок.
Об этом сообщает Нефтегазовая Ассоциация Украины со ссылкой на обновленные данные Интерактивной карты PerevirAZS.info.
«Нефтегазовая Ассоциация Украины (НАУ) обновила данные интерактивного ресурса PerevirAZS.info, в который поступают жалобы граждан о работе АЗС с признаками нарушения действующего законодательства. Согласно последним данным на май 2025 года, количество АЗС с признаками нелегальной деятельности в Украине составляет 428 объектов», — сообщают в ассоциации.
Лидерами по количеству нелегальных АЗС стали:
  • Львовская область — 87 АЗС (20%),
  • Одесская область — 47 АЗС (11%),
  • Киевская область и г. Киев — 44 АЗС (10%),
  • Ивано-Франковская область — 34 АЗС (8%),
  • Днепропетровская область — 29 АЗС (7%).
То есть из 428 обнаруженных объектов более 56% приходится только на пять регионов.
Каждая пятая нелегальная АЗС находится на Львовщине (инфографика)
«Это свидетельствует о хронической региональной концентрации проблемы. Несмотря на усилия государства, нелегальные АЗС продолжают функционировать, подрывая экономику, конкурентоспособность легальных участников рынка и создавая угрозу гражданам и окружающей инфраструктуре», — говорят в ассоциации.
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Нефтегазовая Ассоциация Украины передала в Государственную налоговую службу имеющуюся информацию о местах расположения АЗС с признаками работы с нарушением действующего законодательства.
Каждая пятая нелегальная АЗС находится на Львовщине (инфографика)
«Теневые игроки рынка реализуют контрафактное горючее, избегают налогообложения, выплачивают зарплаты „в конвертах“ и грубо пренебрегают базовыми нормами безопасности как для работников, так и для окружающих. За счет этого они предлагают топливо по ценам иногда ниже себестоимости. Эта ситуация искажает рынок, ослабляет экономикуи уменьшает финансовые ресурсы, необходимые для поддержания обороноспособности страны», — говорит президент НАУ Ярослав Старовойтенко.

Каковы признаки нелегальной АЗС

Нелегальные АЗС — это объекты розничной торговли горючим, имеющие признаки работы с нарушением действующего законодательства Украины, такие как:
  • АЗС/АГЗП не предоставляет фискальный чек;
  • чек содержит информацию, что касса работает в тестовом режиме;
  • на АЗС/АГЗП отсутствует уголок потребителя, в котором должна быть информация о владельце АЗС, цены на горючее и документы о качестве продукции;
  • АЗС/АГЗП расположен с нарушением норм градостроительного законодательства;
  • на АЗС/АГЗП отсутствуют средства пожаротушения;
  • торговля топливом осуществляется из автоцистерн, канистр в гаражах и т. д.
По материалам:
Espreso.tv
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