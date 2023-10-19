Казахстан ввел запрет на экспорт в россию товаров, которые могут быть использованы в войне — Finance.ua
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Казахстан ввел запрет на экспорт в россию товаров, которые могут быть использованы в войне

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Казахстан запретил экспорт в россию 106 видов высокотехнологичных товаров, которые могут быть использованы в войне.
Об этом заявил вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев, сообщает Казахское телеграфное агентство.
Министр уточнил, что импорт из россии в Казахстан осуществляется, но экспорт из Казахстана — ограничен.
«Мы экспортируем все товары, кроме относящихся к войне — на них наложены ограничения. Это 106 наименований товаров — их экспорт мы полностью запретили», — сказал Торебаев.
Среди таких товаров — дроны, электрочипы, а также электроника, которая может использоваться во время войны.
«Указанные 106 наименований товаров не производятся в Казахстане, а ранее (до войны россии с Украиной — ред.) реэкспортировались через Казахстан», — пояснил Торебаев.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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