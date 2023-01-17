Казахстан в I квартале прокачает через россию в ФРГ 300 тысяч тонн нефти — Finance.ua
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Казахстан в I квартале прокачает через россию в ФРГ 300 тысяч тонн нефти

Энергетика
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В первом квартале 2023 года АО «КазТрансОйл» реализует транзит через россию 300 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию.
Об этом сообщает NUR.kz.
По данным издания, компания «КазТрансОйл» получила подтверждение от министерства энергетики рф на транспортировку в I квартале 300 тыс. тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» в направлении пункта сдачи «Адамова застава» для последующей поставки в Германию.
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Этот транзит будет осуществляться в рамках соглашения между правительствами Казахстана и россии.
В декабре Германия заявила об импорте сырой нефти из Казахстана вместо российской.
Напомним, в конце прошлого года поставки сырой нефти из россии существенно упали после ограничений, введенных против рф из-за агрессии против Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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