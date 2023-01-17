Казахстан в I квартале прокачает через россию в ФРГ 300 тысяч тонн нефти — Finance.ua

Казахстан в I квартале прокачает через россию в ФРГ 300 тысяч тонн нефти Сегодня 05:19 — Энергетика

В первом квартале 2023 года АО «КазТрансОйл» реализует транзит через россию 300 тысяч тонн казахстанской нефти в Германию.

Об этом сообщает NUR.kz.

По данным издания, компания «КазТрансОйл» получила подтверждение от министерства энергетики рф на транспортировку в I квартале 300 тыс. тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» в направлении пункта сдачи «Адамова застава» для последующей поставки в Германию.

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Этот транзит будет осуществляться в рамках соглашения между правительствами Казахстана и россии.

В декабре Германия заявила об импорте сырой нефти из Казахстана вместо российской.

Напомним, в конце прошлого года поставки сырой нефти из россии существенно упали после ограничений, введенных против рф из-за агрессии против Украины.

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Укрінформ По материалам:

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