Казахстан в 6 раз нарастил экспорт нефти в обход россии — Finance.ua

Казахстан в 6 раз нарастил экспорт нефти в обход россии Сегодня 09:45 — Энергетика

На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением рф в Украину, Казахстан продолжает наращивать экспорт нефти в обход россии.

Как сообщает Reuters , по итогам первого квартала казахстанские нефтяные компании поставили на внешние рынки 163,4 тысяч тонн нефти по Транскаспийскому морскому маршруту — из Порта Актау в Баку.

По сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт в обход традиционного для Казахстана порта Новороссийска увеличился в 6 раз.

россия неоднократно блокировала вывоз казахстанской нефти через Черное море, где находится экспортный терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), ссылаясь на экологические риски и поиски мин времен Второй мировой войны.

В настоящее время терминал КТК работает штатно, однако казахстанские компании опасаются продавать сырье через российские порты, поскольку это будет нарушением санкций.

17 июня 2022 года Президент Казахстана в присутствии путина отказался признавать «независимость» подконтрольных Кремлю «ЛДНР». Токаев также отметил, что в Казахстане по-разному относятся к «спецоперации» россии в Украине.

Практически сразу после этого заявления россия приостановила отгрузку казахстанской нефти из порта Новороссийска.

В июле 2022 года Токаев поручил Национальной нефтегазовой компании наладить продажи нефти в обход россии и определил Транскаспийский маршрут приоритетным направлением.

УНІАН По материалам:

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