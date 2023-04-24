Казахстан в 6 раз нарастил экспорт нефти в обход россии — Finance.ua

Казахстан в 6 раз нарастил экспорт нефти в обход россии
На фоне массовых антироссийских санкций, введенных в связи с вторжением рф в Украину, Казахстан продолжает наращивать экспорт нефти в обход россии.
Как сообщает Reuters, по итогам первого квартала казахстанские нефтяные компании поставили на внешние рынки 163,4 тысяч тонн нефти по Транскаспийскому морскому маршруту — из Порта Актау в Баку.
По сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт в обход традиционного для Казахстана порта Новороссийска увеличился в 6 раз.
россия неоднократно блокировала вывоз казахстанской нефти через Черное море, где находится экспортный терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), ссылаясь на экологические риски и поиски мин времен Второй мировой войны.
В настоящее время терминал КТК работает штатно, однако казахстанские компании опасаются продавать сырье через российские порты, поскольку это будет нарушением санкций.
17 июня 2022 года Президент Казахстана в присутствии путина отказался признавать «независимость» подконтрольных Кремлю «ЛДНР». Токаев также отметил, что в Казахстане по-разному относятся к «спецоперации» россии в Украине.
Практически сразу после этого заявления россия приостановила отгрузку казахстанской нефти из порта Новороссийска.
В июле 2022 года Токаев поручил Национальной нефтегазовой компании наладить продажи нефти в обход россии и определил Транскаспийский маршрут приоритетным направлением.
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