Казахстан стал задерживать российские грузовики с товарами из ЕС
В Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из Европы. Уже известно о восьми задержанных автопоездах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Как сообщает пропагандистское издание «Известия» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков, речь идет о транзитной транспортировке европейских товаров в россию.
«Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, ежедневно хранение на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать», — рассказали в ассоциации.
Отмечается, что грузовики задерживают, поскольку Астана ввела новые требования по транзиту.
Напомним, Казахстан с сентября этого года решил продавать часть своей нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана в обход россии.
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