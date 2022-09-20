Казахстан стал задерживать российские грузовики с товарами из ЕС — Finance.ua

Казахстан стал задерживать российские грузовики с товарами из ЕС Сегодня 11:33

В Казахстане начали задерживать российские грузовики с товарами из Европы. Уже известно о восьми задержанных автопоездах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Как сообщает пропагандистское издание «Известия» со ссылкой на Ассоциацию международных автомобильных перевозчиков, речь идет о транзитной транспортировке европейских товаров в россию.

«Мы знаем о восьми случаях задержания автопоездов российских перевозчиков. Часть из них находится на стоянках для нарушителей, ежедневно хранение на которых обходится дорого. Другие — на таможенных терминалах. Некоторые автопоезда стоят прямо на дороге. Все документы у водителей изъяли, поэтому они никуда не могут уехать», — рассказали в ассоциации.

Отмечается, что грузовики задерживают, поскольку Астана ввела новые требования по транзиту.

Напомним, Казахстан с сентября этого года решил продавать часть своей нефти через крупнейший нефтепровод Азербайджана в обход россии.

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