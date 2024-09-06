Казахстан планирует построить газоперерабатывающие заводы нового поколения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Казахстан планирует построить газоперерабатывающие заводы нового поколения

0
Казахстан намерен построить газоперерабатывающие заводы нового поколения, сказал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
«С открытием в Атырауской области завода по производству полипропилена создана полноценная отрасль нефтегазохимии. Впереди новые проекты по выпуску полиэтилена и бутадиена. В ближайшие годы будут построены газоперерабатывающие заводы нового поколения», — сказал он. Олжас Бектенов заявил, что запущен казахстанский бренд нефти KEBCO и ведутся работы по увеличению ресурсной базы.
Казахстанская нефтегазовая компания «Казмунайгаз» (КМГ), китайская Sinopec и венгерская MOL ввели в промышленную эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение «Рожковское» в Западно-Казахстанской области Казахстана.
По материалам:
Kosatka.Media
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.