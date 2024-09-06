Казахстан планирует построить газоперерабатывающие заводы нового поколения — Finance.ua

Казахстан планирует построить газоперерабатывающие заводы нового поколения
Казахстан намерен построить газоперерабатывающие заводы нового поколения, сказал премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов.
«С открытием в Атырауской области завода по производству полипропилена создана полноценная отрасль нефтегазохимии. Впереди новые проекты по выпуску полиэтилена и бутадиена. В ближайшие годы будут построены газоперерабатывающие заводы нового поколения», — сказал он. Олжас Бектенов заявил, что запущен казахстанский бренд нефти KEBCO и ведутся работы по увеличению ресурсной базы.
Казахстанская нефтегазовая компания «Казмунайгаз» (КМГ), китайская Sinopec и венгерская MOL ввели в промышленную эксплуатацию крупное газоконденсатное месторождение «Рожковское» в Западно-Казахстанской области Казахстана.
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