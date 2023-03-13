Казахстан арестовал имущество «Роскосмоса» — Finance.ua
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Казахстан арестовал имущество «Роскосмоса»

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В Казахстане арестовали имущество главного оператора российских космодромов — Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры.
Формальным поводом стала задолженность на 13,5 млрд тенге, или 2 млрд рублей перед предприятием «Байтерек». Задолженность возникла из-за ущерба окружающей среде при запуске ракеты «Союз-5», пишет издание The Moscow Times.
Служба приставов Казахстана запретила Центру выводить активы из страны, а ее руководителю запрещено покидать республику до окончания следственных действий. Решение о принятии мер принудительного характера еще в конце ноября 2022 г. вынес суд Международного финансового центра «Астана».
Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек» было создано в 2005 году для реализации совместной программы освоения космоса. Она предполагала переход на использование экологически чистых ракет-носителей вместо ракет на опасном гептили.
По материалам:
Економічна Правда
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