Казахские инвесторы выкупили дешевый долг рф на $700 миллионов с марта — Finance.ua

Казахские инвесторы выкупили дешевый долг рф на $700 миллионов с марта Сегодня 06:35 — Фондовый рынок

Казахские инвесторы выкупили дешевый долг рф на $700 миллионов с марта

Казахские брокерские компании, скупавшие российский суверенный долг в прошлом году, провели транзакций на 1,4 млрд долларов, и преимущественно делали это от имени клиентов-резидентов Казахстана и россии.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Агентства Казахстана по регулированию и развитию финансового рынка.

Так, соглашения по операциям с рублевыми облигациями Минфина рф (ОФЗ) с марта и на начало декабря были заключены на общую сумму 641,1 млрд тенге (1,4 млрд долларов). Речь идет о казахских брокерских компаниях, проводивших операции за средства клиентов.

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В почти половине случаев брокеры оказывали услуги клиентам из Казахстана и россии: на долю казахстанских клиентов пришлось 48,7% покупок (680 млн долл.), а доля россиян составила 41,4% (580 млн долл.). Агентство также сообщило, что среди других покупателей были резиденты Объединенных Арабских Эмиратов и Словакии.

Ранее Центральный депозитарий Казахстана зафиксировал стократное увеличение объема зарегистрированных еврооблигаций и ОФЗ, выпущенных Министерством финансов россии. Это свидетельствует о наличии «обходного пути» для инвесторов, предоставленного Казахстаном после того, как санкции не дали возможности многим иностранцам избавиться от российского долга.

Казахстанский регулятор заявил, что шесть брокерских компаний были вовлечены в торговлю российским долгом, используя как собственные деньги, так и денежные средства клиентов. В то же время регулятор предупредил, что инвестирование в облигации ОФЗ несет повышенные риски из-за «высокого уровня волатильности на рынках ценных бумаг, низкой ликвидности, а также угрозы введения вторичных санкций, связанных с геополитической ситуацией».

Напомним, казахские финансовые фирмы скупают российский государственный долг со значительным дисконтом у инвесторов, которые не могут выйти с рынка рф из-за санкций и других ограничений.

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Економічна Правда По материалам:

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