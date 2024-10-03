Kawasaki представила новый байк Versys 1100 (фото) — Finance.ua

Kawasaki представила новый байк Versys 1100 (фото) Сегодня 07:37 — Фондовый рынок

Kawasaki представила новый байк Versys 1100 (фото)

Японская марка Kawasaki представила свой Versys 1100 нового, 2025-го модельного года. Как видно из названия, у большого мотоцикла семейства Versys увеличен рабочий объем, что также привело к увеличению мощности и росту крутящего момента силовой установки.

Четырехцилиндровый двигатель в туристическом мотоцикле пока скорее исключение, чем правило, поэтому Versys 1000 (предшественник с меньшим двигателем) стал очень популярной альтернативой мотоциклам других производителей с двухцилиндровыми двигателями.

Kawasaki с переходом в 2025 модельный год увеличивает рабочий объем двигателя нового Versys 1100 с 1043 до 1099 куб. см. Такое изменение было достигнуто благодаря увеличению хода поршня на три миллиметра. Максимальная мощность выросла со 120 до 135 л.с.

Повышенный крутящий момент, который может выдавать новый японский мотоцикл, особенно хорошо заметен в среднем диапазоне оборотов (от 4000 до 7000 об/мин). Этому поспособствовала модернизированная система впрыска: Kawasaki Versys 1100 получил две новые средние впускные воронки, которые теперь на 45 миллиметров длиннее двух внешних воронок (впрыска).

Оптимизация работы силовой установки была во многом достигнута благодаря маховику увеличенной массы. Второй балансирный вал дополнительно снижает избыточную вибрацию. Усовершенствованный охладитель масла отвечает за стабильность работы силового агрегата. Тормоз также был переработан, а диаметр заднего тормозного диска увеличился с 250 до 260 миллиметров.

Автосвіт По материалам:

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