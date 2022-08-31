Катастрофы нет: Гетманцев о курсе 40 гривен/доллар и инфляции за 30% — Finance.ua

Катастрофы нет: Гетманцев о курсе 40 гривен/доллар и инфляции за 30% Сегодня 11:04 — Валюта

Рост цен в Украине достаточно умеренный для войны. Кроме того, Украине удается удерживать финансовую устойчивость, в том числе в банковской, валютной сфере.

Об этом рассказал председатель комитета Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

«Это новая реальность, и мы здесь не должны быть в шоке. Если инфляционный процесс будет идти так, как идет, ничего катастрофического в этом нет. Да, это проблема, ситуация тяжелая, но никакой катастрофы в этом нет», — сказал он.

Гетманцев отметил, что высокая инфляция наблюдается в других странах. «Посмотрите, что происходит в мире: Турция — инфляция 80%, мирная Молдова — более 33%, Эстония — инфляция выше, чем у нас, Латвия и Литва — инфляция такая как у нас, Польша — впервые с 1996 года инфляция более 15%, Чехия — 17,5%», — сказал он.

Депутат считает, что это общемировой тренд, вызванный пандемией, мягкой фискальной политикой, раздуванием дефицитов бюджетов иностранных стран, а также войной. «Ведь в Украине и пандемия — это повышение цен на продовольственные товары и энергоносители, а они являются триггером этой мировой инфляции», — добавил он.

Гетманцев напомнил, что оккупированная территория давала 20% ВВП Украины. «У нас люди гибнут каждый день, а Нацбанку удается удержать инфляцию 22,2%. Это действительно умеренный уровень инфляции с учетом войны», — сказал депутат.

Он привел пример конфликта в Югославии, когда инфляция была 9000% в первый год, а затем ситуация развивалась катастрофически. «Вы вспомните даже ситуацию в Украине в 1990-х годах, кризис, эти купоны-рубли, процент инфляции был бешеный. А это была мирная страна. Теперь самая жесткая война с 1945 года в Европе с большой и мощной страной, и инфляция через полгода — 22,2%», — отметил он.

«Конечно, определенное влияние оказали зафиксированные тарифы на газ, тепло и электроэнергию для населения, сниженные налоги на топливо, но главное, что была удержана относительная финансовая устойчивость в первые месяцы войны, в том числе в банковской, валютной сфере. Мне кажется, что это без преувеличения подвиг регулятора», — считает Гетманцев.

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