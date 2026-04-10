Катар готовит к запуску крупнейший в мире завод по сжижению газа

Промышленный город Рас-Лаффан, Катар, Getty Images

Катар приступил к подготовке к возобновлению производства на газовом гиганте в Рас-Лаффане, привлекая необходимых специалистов и технический персонал.

Об этом сообщает Bloomberg.

Последствия военных действий

Предприятие мощностью 77 млн ​​тонн СПГ в год простаивало с начала марта из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Ослабление напряженности позволило приступить к ремонтным работам, необходимым для запуска мощностей.

Частичное возобновление поставок возможно уже в ближайшие дни, однако темпы наращивания объемов остаются под вопросом.

Ключевым условием для полноценного экспорта является обеспечение свободного прохода танкеров через Ормузский пролив. Предварительно выход завода на значительные показатели производства будет зависеть от стабильности морских путей.

Сроки запуска

Несмотря на намерения возобновить деятельность, сроки запуска могут сдвинуться. Новые атаки Ирана по странам Персидского залива заставляют катарскую сторону действовать осторожно.

Если угроза для инфраструктуры будет сохраняться, власти страны могут отложить полноценный ввод завода в эксплуатацию в целях безопасности персонала и объектов.

