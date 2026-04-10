Катар готовит к запуску крупнейший в мире завод по сжижению газа
Катар приступил к подготовке к возобновлению производства на газовом гиганте в Рас-Лаффане, привлекая необходимых специалистов и технический персонал.
Об этом сообщает Bloomberg.
Последствия военных действий
Предприятие мощностью 77 млн тонн СПГ в год простаивало с начала марта из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Ослабление напряженности позволило приступить к ремонтным работам, необходимым для запуска мощностей.
Частичное возобновление поставок возможно уже в ближайшие дни, однако темпы наращивания объемов остаются под вопросом.
Ключевым условием для полноценного экспорта является обеспечение свободного прохода танкеров через Ормузский пролив. Предварительно выход завода на значительные показатели производства будет зависеть от стабильности морских путей.
Сроки запуска
Несмотря на намерения возобновить деятельность, сроки запуска могут сдвинуться. Новые атаки Ирана по странам Персидского залива заставляют катарскую сторону действовать осторожно.
Если угроза для инфраструктуры будет сохраняться, власти страны могут отложить полноценный ввод завода в эксплуатацию в целях безопасности персонала и объектов.
Поделиться новостью
Также по теме
Украина планирует накопить 14,6 млрд кубов газа к зиме
ЕС смягчит правила импорта газа во избежание дефицита
Нефтяные резервы США выросли: данные Минэнерго существенно разошлись с прогнозами
Goldman Sachs изменил прогноз цен на нефть на второй квартал 2026 года
Цены на АЗС 9 апреля: кто снизил цену (инфографика)