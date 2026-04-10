0 800 307 555
ру
Катар готовит к запуску крупнейший в мире завод по сжижению газа

Энергетика
1
Промышленный город Рас-Лаффан, Катар, Getty Images
Катар приступил к подготовке к возобновлению производства на газовом гиганте в Рас-Лаффане, привлекая необходимых специалистов и технический персонал.
Об этом сообщает Bloomberg.

Последствия военных действий

Предприятие мощностью 77 млн ​​тонн СПГ в год простаивало с начала марта из-за боевых действий на Ближнем Востоке. Ослабление напряженности позволило приступить к ремонтным работам, необходимым для запуска мощностей.
Частичное возобновление поставок возможно уже в ближайшие дни, однако темпы наращивания объемов остаются под вопросом.
Ключевым условием для полноценного экспорта является обеспечение свободного прохода танкеров через Ормузский пролив. Предварительно выход завода на значительные показатели производства будет зависеть от стабильности морских путей.

Сроки запуска

Несмотря на намерения возобновить деятельность, сроки запуска могут сдвинуться. Новые атаки Ирана по странам Персидского залива заставляют катарскую сторону действовать осторожно.
Если угроза для инфраструктуры будет сохраняться, власти страны могут отложить полноценный ввод завода в эксплуатацию в целях безопасности персонала и объектов.
По материалам:
Mind
Газ
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems