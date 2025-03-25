Кассы «Укрзализныци» работают в усиленном режиме, восстановление продолжается — Finance.ua
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Кассы «Укрзализныци» работают в усиленном режиме, восстановление продолжается

Фондовый рынок
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Кассы «Укрзализныци» работают в усиленном режиме, восстановление продолжается
Кассы «Укрзализныци» работают в усиленном режиме, восстановление продолжается
Как сообщили в Укрзализныце, партнеры и ведущие эксперты продолжают нон-стоп восстановление онлайн-сервисов.
В безопасной среде развернута резервная инфраструктура, подготовлены все компоненты непосредственно для перезапуска из резервных копий критических систем, идет тщательная диагностика бэкапов и идентификация всех потенциально вредных элементов. Восстанавливаются сложные связи между разными системами.
«Благодарны за тесное взаимодействие Кибердепартаменту СБУ, Государственному центру киберзащиты, Правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события (CERT-UA) при Госспецсвязи, ІТ-команде Киевстар (которая уже проходила восстановление после масштабной атаки, и ее опыт помогает в этом сложном случае), другим украинским и иностранным специалистам.
Команда Укрзализныци и все, кто активно приобщился, делают все возможное, чтобы поскорее возобновить онлайн-продажи", — написали в Укрзализныце.
Между тем, продолжают в усиленном режиме с расширенными графиками работать кассы на всех вокзалах (скажем, в Киеве вчера было открыто 18 касс вместо привычных, а все поезда продолжают движение четко по графику).
Напомним, онлайн-системы «Укрзализныци» в воскресенье 23 марта подверглись масштабной таргетированной кибератаке: восстановление всех систем продолжалось все минувшие сутки и продолжается.
Ключевая система продажи билетов «Укрзализныци», на которой работают все кассы, выдержала атаку и сохранила работоспособность.
По материалам:
Finance.ua
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