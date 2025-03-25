Кассы «Укрзализныци» работают в усиленном режиме, восстановление продолжается — Finance.ua

Кассы «Укрзализныци» работают в усиленном режиме, восстановление продолжается Сегодня 11:13 — Фондовый рынок

Кассы «Укрзализныци» работают в усиленном режиме, восстановление продолжается

Как сообщили в Укрзализныце, партнеры и ведущие эксперты продолжают нон-стоп восстановление онлайн-сервисов.

В безопасной среде развернута резервная инфраструктура, подготовлены все компоненты непосредственно для перезапуска из резервных копий критических систем, идет тщательная диагностика бэкапов и идентификация всех потенциально вредных элементов. Восстанавливаются сложные связи между разными системами.

«Благодарны за тесное взаимодействие Кибердепартаменту СБУ, Государственному центру киберзащиты, Правительственной команде реагирования на компьютерные чрезвычайные события (CERT-UA) при Госспецсвязи, ІТ-команде Киевстар (которая уже проходила восстановление после масштабной атаки, и ее опыт помогает в этом сложном случае), другим украинским и иностранным специалистам.

Команда Укрзализныци и все, кто активно приобщился, делают все возможное, чтобы поскорее возобновить онлайн-продажи", — написали в Укрзализныце.

Между тем, продолжают в усиленном режиме с расширенными графиками работать кассы на всех вокзалах (скажем, в Киеве вчера было открыто 18 касс вместо привычных, а все поезда продолжают движение четко по графику).

Напомним, онлайн-системы «Укрзализныци» в воскресенье 23 марта подверглись масштабной таргетированной кибератаке: восстановление всех систем продолжалось все минувшие сутки и продолжается.

Ключевая система продажи билетов «Укрзализныци», на которой работают все кассы, выдержала атаку и сохранила работоспособность.

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