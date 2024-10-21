Каско: как защититься от расходов, когда автогражданка не помогает — Finance.ua

Каско: как защититься от расходов, когда автогражданка не помогает Сегодня 15:13 — Страхование

Каско: как защититься от расходов, когда автогражданка не помогает

Каждый автомобилист хоть раз слышал о такой форме страхования, как каско. Однако не все понимают, чем этот вид страхования отличается от привычной обязательной автогражданки ( ОСАГО ), и стоит ли тратить на него дополнительные средства.

Что такое каско?

Каско — это добровольное страхование транспортного средства, которое покрывает широкий спектр возможных убытков, в частности вследствие аварий, стихийных бедствий, угонов, вандализма или падения предметов на автомобиль. Это своего рода «зонтик» для водителя, обеспечивающий максимальную защиту независимо от того, кто виноват в событии.

То есть каско, в отличие от ОСАГО, является не обязательным, а добровольным страхованием, и при нем страхуется не ответственность водителя, а само транспортное средство (от уничтожения, повреждения, потери в результате ДТП и т. д. ).

Почему каско актуально для водителей?

Представьте ситуацию: вы попали в ДТПпо вашей вине, и ваш автомобиль серьезно пострадал. Обычная автогражданка не покроет затраты на ремонт вашего авто — возмещение получит только потерпевшая сторона. А вот каско поможет вернуть автомобиль в прежнее состояние, или даже возместит полную стоимость авто, если ремонт не имеет смысла.

Также каско спасает в случаях, когда виновник аварии не застрахован или вообще скрылся с места происшествия. Статистика ДТП в Украине показывает, что такие случаи совсем не редки, и наличие каско становится своеобразной «страховкой от неудачи».

Какие расходы покрывает каско?

Полис каско может покрыть расходы на восстановление автомобиля в следующих случаях:

ДТП независимо от вины;

стихийные бедствия (град, наводнение, пожар);

угон транспортного средства;

вандализм или другие повреждения от посторонних лиц;

падение деревьев, строительных материалов или других предметов на авто.

Пример из жизни: водитель Артем припарковал свой автомобиль у подъезда своего дома. Во время непогоды на авто упала большая ветка, повредившая капот и лобовое стекло. Без каско восстановления стоило бы ему более 50 тысяч гривен, однако благодаря страховке он потратил всего несколько тысяч на франшизу.

Где оформить каско легко и быстро

Чтобы оформить каско, достаточно иметь под рукой смартфон и несколько минут.

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А еще мы предложим варианты каско с покрытием военных рисков — это страхование автомобиля до 15 лет, покрывающее ущерб вследствие повреждения или уничтожения авто от ракет, БПЛА любых типов, баражирующих боеприпасов, средств ПВО или ПРО, обломков.

Помните, что каско — это не только страховка авто, но и способ уберечь свой бюджет от непредвиденных расходов.

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