Кардинальные перемены: новый Renault Espace 2023 стал семейным кроссовером (фото) — Finance.ua

Кардинальные перемены: новый Renault Espace 2023 стал семейным кроссовером (фото) 29.03.2023, 00:11 — Технологии&Авто

Кардинальные перемены: новый Renault Espace 2023 стал семейным кроссовером (фото)

Во Франции презентован новый Renault Espace шестого поколения. Модель кардинально изменилась — теперь это не минивэн, а флагманский кроссовер, сменивший Renault Koleos. Подробности авто раскрыли на официальном сайте французской марки.

Дизайн Renault Espace 2023

Как и ожидалось, Espace оказался удлиненной на 210 мм версией Renault Austral . По дизайну он повторяет младшего брата и узнается по удлиненным задним дверям и свесу. Кроме того, кроссовер получил особую решетку радиатора.

Размеры Renault Espace 2023:

длина — 4720 мм;

ширина — 1830 мм;

высота — 1645 мм;

колесная база — 2740 мм.

Салон Renault Espace 2023

Модель предложена в версиях на 5 и 7 мест, причем кресла второго ряда получили горизонтальную регулировку и изменяемый наклон спинок. С тремя рядами сидений объем багажника равен 159 л, а с двумя — 777 л. Если же сложить все задние кресла, то получится 1818-литровый отсек. Также внутри предусмотрены многочисленные отделения для мелкой поклажи суммарным объемом 39 л.

Передняя панель без изменений позаимствована у Austral. Кроссовер Renault Espace 2023 получил виртуальную панель приборов и 12-дюймовый тачскрин портретного формата.

Среди опций есть проекция на лобовое стекло, диодная подсветка салона с 48 цветами, беспроводная зарядка смартфонов и огромная панорамная крыша длиной 1,33 м.

Кроссовер Renault Espace, характеристики

Новый Renault Espace 2023 дебютировал в топовой гибридной версии E-Tech с 1,3-литровым бензиновым двигателем и парой электромоторов. Суммарно они развивают 200 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,8 с и развивать 175 км/ч. Расход топлива составляет 4,6 л/100 км в смешанном цикле. Позже линейку пополнят 1,3-литровые бензиновые турбомоторы, а вот дизельных версий не будет.

Кроме того, кроссовер Renault Espace получил в качестве опции управляемые задние колеса. Благодаря им диаметр разворота составляет всего 10,4 м.

Фокус По материалам:

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