Кардинальные перемены: новый Renault Espace 2023 стал семейным кроссовером (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Кардинальные перемены: новый Renault Espace 2023 стал семейным кроссовером (фото)

Технологии&Авто
75
Кардинальные перемены: новый Renault Espace 2023 стал семейным кроссовером (фото)
Кардинальные перемены: новый Renault Espace 2023 стал семейным кроссовером (фото)
Во Франции презентован новый Renault Espace шестого поколения. Модель кардинально изменилась — теперь это не минивэн, а флагманский кроссовер, сменивший Renault Koleos. Подробности авто раскрыли на официальном сайте французской марки.

Дизайн Renault Espace 2023

Как и ожидалось, Espace оказался удлиненной на 210 мм версией Renault Austral. По дизайну он повторяет младшего брата и узнается по удлиненным задним дверям и свесу. Кроме того, кроссовер получил особую решетку радиатора.
Кардинальные перемены: новый Renault Espace 2023 стал семейным кроссовером (фото)

Размеры Renault Espace 2023:

  • длина — 4720 мм;
  • ширина — 1830 мм;
  • высота — 1645 мм;
  • колесная база — 2740 мм.

Салон Renault Espace 2023

Модель предложена в версиях на 5 и 7 мест, причем кресла второго ряда получили горизонтальную регулировку и изменяемый наклон спинок. С тремя рядами сидений объем багажника равен 159 л, а с двумя — 777 л. Если же сложить все задние кресла, то получится 1818-литровый отсек. Также внутри предусмотрены многочисленные отделения для мелкой поклажи суммарным объемом 39 л.
Кардинальные перемены: новый Renault Espace 2023 стал семейным кроссовером (фото)
Передняя панель без изменений позаимствована у Austral. Кроссовер Renault Espace 2023 получил виртуальную панель приборов и 12-дюймовый тачскрин портретного формата.
Среди опций есть проекция на лобовое стекло, диодная подсветка салона с 48 цветами, беспроводная зарядка смартфонов и огромная панорамная крыша длиной 1,33 м.

Кроссовер Renault Espace, характеристики

Новый Renault Espace 2023 дебютировал в топовой гибридной версии E-Tech с 1,3-литровым бензиновым двигателем и парой электромоторов. Суммарно они развивают 200 л. с., что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8,8 с и развивать 175 км/ч. Расход топлива составляет 4,6 л/100 км в смешанном цикле. Позже линейку пополнят 1,3-литровые бензиновые турбомоторы, а вот дизельных версий не будет.
Кардинальные перемены: новый Renault Espace 2023 стал семейным кроссовером (фото)
Кроме того, кроссовер Renault Espace получил в качестве опции управляемые задние колеса. Благодаря им диаметр разворота составляет всего 10,4 м.
По материалам:
Фокус
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.