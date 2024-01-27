Кардинальные изменения: презентован новый Porsche Macan 2024 (фото) — Finance.ua

Кардинальные изменения: презентован новый Porsche Macan 2024 (фото)
В рамках недели искусства в Сингапуре представлен новый Porsche Macan второго поколения. Кроссовер кардинально изменился и стал электромобилем. Подробности новой модели раскрыли на официальном сайте производителя.
Кроссовер Porsche Macan 2024 сохранил знакомый стиль, но стал более стремительным с виду. У него более наклонная купеподобная крыша и высокая оконная линия. Передняя часть с выраженным «носом» и продолговатыми фарами выполнена в духе электрокара Porsche Taycan. Фонари соединены диодной полосой, а над ними установлен выдвижной спойлер.
Электромобиль Porsche Macan стал более обтекаемым (коэффициент аэродинамики — 0,25) и является первой моделью на новой платформе РРЭ. Ее также будет использовать электрокроссовер Audi Q6 E-Tron. Кроссовер несколько подрос в размерах.
Салон Porsche Macan 2024 стал более современным. На передней панели теперь установлены сразу три дисплея, один из которых предназначен для переднего пассажира. Появилась и проекция на лобовое стекло с дополненной реальностью. Мультимедийная система для электрокара создана на платформе Android и включает в себя навигацию с Google Maps. Объем багажника вырос до 540−1348 л, а также дополнительный 84-литровый отсек появился спереди.
Электрокроссовер получил электронный задний дифференциал с функцией векторизации тяги, адаптивные амортизаторы и пневмоподвеску со сменным клиренсом, а также ему предложены задние колеса, которые вращаются.
Аккумуляторная батарея емкостью 100 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 591 км в Turbo и 613 км в Macan 4. 800-вольтная архитектура позволяет быструю зарядку мощностью 270 кВт: в этом режиме подзарядиться на 80% можно за 21 минуту.
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