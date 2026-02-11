Карьера Эпштейна: как все начиналось Сегодня 18:00

Родился Джеффри Эпштейн в Бруклине (Нью-Йорк) в семье со средним достатком. Получил педагогическое образование. Некоторое время преподавал математику в приватной Dalton School.

Есть предположение, что именно здесь впервые были «завязаны» важные знакомства с богатыми семьями, которые позже помогли ему перейти в сферу финансов.

В общем, «денежный путь» Эпштейна начался с Bear Stearns. В этом инвестиционном банке он несколько лет работал просто на должности трейдера и обычного менеджера. Но, судя по тому, что после ухода из этого учреждения Джеффри Эпштейн сразу же основал собственную фирму J. Epstein & Co, дела у него шли неплохо.

Цели были четко определены. К примеру, точно известно, что ориентир финансист сразу решил брать исключительно на очень состоятельных клиентов. Стремился создать «круг избранных».

Только представьте, Лесли Векснер, основатель мирового ритейл-концерна (бренды Victoria’s Secret, Bath & Body Works. — Ред.), открыл Эпштейну доступы и к собственным финансовым операциям, и к своему капиталу.

Просто за консультации платил ему миллионы долларов, а вдобавок еще и передал в пользование некоторую недвижимость, в частности манхэттенский дом, в котором Джеффри Эпштейн определенное время проживал. Это не единственный пример связей Эпштейна.

От финансиста до неприкосновенного магната

Переходя от анализа карьеры к вопросам преступной деятельности Эпштейна, важно понимать: резкой или случайной его «трансформация» не была.

Все происходило постепенно, вместе с накоплением финансовых ресурсов, социального капитала и параллельным ростом безусловного ощущения безнаказанности.

Окончательно от роли традиционного консультанта Джеффри Эпштейн отошел в начале 1990-х. Его деятельность стала мало напоминать традиционный инвестиционный бизнес, а больше систему персонального доступа к деньгам, связям и влиянию. Скорее всего, именно на этом этапе была сформирована та модель, в рамках которой тесно переплелись неформальные договоренности, личные отношения и финансовые услуги.

Ключевым элементом системы стала сконцентрированность власти у Эпштейна. Он не просто мог управлять активами своих клиентов. У него был доступ к их частным контактам, финансам и даже репутационным рискам. Это была необычная для мира конфигурация, в которой финансовая зависимость пошагово превращалась в личную лояльность, а затем и в молчание. В результате формировалась среда, в которой обвинения и подозрения просто не имели шансов на огласку.

Параллельно с этим круг знакомств Эпштейна системно расширялся за пределы финансового сектора. У него появились «партнеры» среди ученых, политиков, благотворителей и т. д. Образ «героя» в обществе ассоциировался с филантропическими и интеллектуальными инициативами. Он делал вклады в благотворительность, спонсировал разнообразные исследования, поддерживал престижные проекты.

Система была мало контролируема и закрыта. Именно в ее пределах началась та преступная деятельность, которая впоследствии просто шокировала мир. Это не была отдельная «модель». Это было следствием концентрации ресурсов, уверенности в собственной неприкосновенности и влиянии. «Двери» открывались деньгами и связями, а выход в элитные круги просто блокировал любое вмешательство извне.

