Капоты американских автомобилей могут стать меньше — Finance.ua

Капоты американских автомобилей могут стать меньше
Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) предложило радикально изменить подход к проектированию передней части автомобилей. Речь идет, в частности, о капотах и радиаторных решетках — особенно травмоопасных для пешеходов элементах. Эксперты объясняют, что это также позволит немного сэкономить топливо.
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Менее чем за 10 лет количество пешеходов, погибших в автокатастрофах в США, выросло более чем вдвое. Власти думают, как изменить печальную статистику. Один из вариантов — предложение NHTSA.
В документе, состоящем из 238 страниц, говорится в основном о необходимости принять новый стандарт дизайна автомобилей. В его описании упомянуто буквально все — от размера капота до решетки и углов расположения элементов конструкции.
Новый стандарт снизит риск серьезных или смертельных травм головы у детей и взрослых пешеходов при ушибах на скорости до 40 км/ч. В настоящее время с этим связано около 70 процентов травм пешеходов.
Управление предлагает перепроектировать машины весом менее 4536 килограммов — то есть почти все, включая пикапы и внедорожники. До этого, однако, нужно провести тесты с манекенами в натуральную величину, имитирующие разных пешеходов — детей и взрослых.
Несмотря на то, что проблема безопасности на дорогах стоит остро, принятие новых правил может не стоить затраченных усилий. В самом NHTSA подсчитали, что это спасет не более 67 жизней в год.
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