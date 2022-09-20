Капитализация Meta упала ниже $400 млрд впервые с января 2019 года — Finance.ua

Капитализация Meta упала ниже $400 млрд впервые с января 2019 года Сегодня 10:36 — Фондовый рынок

Капитализация американской Meta Platforms Inc. впервые с 7 января 2019 года упала ниже отметки $400 млрд, свидетельствуют данные Dow Jones Market Data.

Максимума $1,078 трлн рыночная стоимость компании достигала 7 сентября 2021 года. С этого времени она упала почти на 65%, отмечает MarketWatch.

На минувшей неделе цена акций владельца соцсети Facebook снизилась на 13,5%, завершив «в минусе» каждую из пяти сессий. В результате котировки опустились до минимального уровня с 16 марта 2020 года.

Meta занимает 10 место в списке компаний США с самой большой капитализацией. На прошлой неделе она уступила девятую позицию Visa Inc. (SPB: V).

По итогам торгов в пятницу рыночная стоимость Meta составила $393,2 млрд, при этом Exxon Mobil, находящийся на 11-м месте, имеет капитализацию $388,5 млрд, а Visa — $399,9 млрд.

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