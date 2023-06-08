Капитализация криптовалютного рынка в очередной раз упала на 2% — Finance.ua

Капитализация криптовалютного рынка в очередной раз упала на 2% Сегодня 05:16 — Личные финансы

Капитализация криптовалютного рынка в очередной раз упала на 2%

Последние 24 часа не прибавили оптимизма игрокам крипторынка — суммарная капитализация отрасли просела почти на 2% и составляет $1,1 трлн. Аналитические трекеры фиксируют — это на 1,81% ниже показателей вчерашнего дня. В то же время уровень доминирования биткоина над альткоинами вырос и достиг 46,6%, пишет noworries.news

Флагманская криптовалюта торгуется по $26,392 — это на 0,37% ниже, чем 24 часа назад. Рыночная капитализация монеты составляет $554,6 млрд, участники торгов совершили сделки на сумму $17 млрд.

BTC по-прежнему торгуется на 62% дешевле своего исторического ценового максимума. Снижение курса привело к тому, что Индекс страха и алчности (Crypto Fear & Greed Index) также потерял несколько пунктов и упал до 50. Аналитики отмечают нейтральность трейдеров по покупке главного криптоактива.

Ведущий альтокоин демонстрирует схожее поведение. На момент написания новости ETH подешевел на 0,66% и стоит $1,839. Общее предложение монет, циркулирующих на рынке, составило $221 млрд. Трейдеры оформили суточные торговые сделки на сумму $6,9 млрд.

Что касается других криптовалют из топ-10, серьезно просели котировки Binance Coin (BNB). Цифровая монета подешевела еще на 5,54%, потеряв суммарно 14% за прошлую неделю. Актив в среднем торгуется по $262,08, а рыночная капитализация снизилась до $40,86 млрд. Дневные объемы сделок достигли $986,91 млн.

Серьезно обвалился курс Solana (SOL). За прошедшие сутки криптоактив потерял 6,75% от своей стоимости. Купить цифровой токен можно за $18,73, а суммарное предложение циркулирующих на рынке монет составило $7,17 млрд. Суточные объемы сделок по SOL превысили $407,67 млн.

Українські Новини По материалам:

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