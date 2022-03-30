Канадская золотодобывающая компания Kinross продает свои рудники в россии — Finance.ua
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Канадская золотодобывающая компания Kinross продает свои рудники в россии

Сегодня 19:36Банковские металлы
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Канадская компания Kinross Gold разрабатывает переходный план по продаже собственных российских активов. Kinross получила ряд предложений, ведет эксклюзивные переговоры с горнодобывающей компанией о продаже 100% своих активов в стране.
Об этом сообщается в заявлении Kinross.
Как отмечается в сообщении, любое такое отчуждение или смена контроля требует одобрения правительства россии.
Текущая деятельность Kinross на территории будет финансироваться за счет уже имеющихся в стране ресурсов, без дополнительных инвестиций со стороны материнской компании, заявили в компании.
Kinross — крупная канадская золотодобывающая компания с рудниками и проектами в США, Бразилии, россии, Мавритании, Чили, Гане и Канаде.
На территории россии возле месторождения Купол и Двойное на Чукотке, месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае. В Kinross в россии более 2 тысяч сотрудников.
По материалам: РБК-Україна
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