Канадская золотодобывающая компания Kinross продает свои рудники в россии — Finance.ua

Канадская золотодобывающая компания Kinross продает свои рудники в россии

Сегодня 19:36 — Банковские металлы

Канадская компания Kinross Gold разрабатывает переходный план по продаже собственных российских активов. Kinross получила ряд предложений, ведет эксклюзивные переговоры с горнодобывающей компанией о продаже 100% своих активов в стране.

Об этом сообщается в заявлении Kinross.

Как отмечается в сообщении, любое такое отчуждение или смена контроля требует одобрения правительства россии.

Текущая деятельность Kinross на территории будет финансироваться за счет уже имеющихся в стране ресурсов, без дополнительных инвестиций со стороны материнской компании, заявили в компании.

Kinross — крупная канадская золотодобывающая компания с рудниками и проектами в США, Бразилии, россии, Мавритании, Чили, Гане и Канаде.

На территории россии возле месторождения Купол и Двойное на Чукотке, месторождение Чульбаткан в Хабаровском крае. В Kinross в россии более 2 тысяч сотрудников.

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