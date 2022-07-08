Канада запретила импорт золота и ювелирных изделий из России — Finance.ua
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Канада запретила импорт золота и ювелирных изделий из России

Банковские металлы
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Канада запретила импорт золота и ювелирных изделий из России
Канада запретила импорт золота и ювелирных изделий из России
В Канаде был введен полный запрет на импорт из рф золота и большинства ювелирных изделий.
Об этом говорится в обнародованном МИД документе.
«Правительство Канады запретило импорт определенных изделий из золота из россии, отрезав эти товары от официальных международных рынков и еще больше ограничив способность россии финансировать ведение войны», — заявили в МИД.
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Отмечается, что под запрет попали все виды золота (как монетарного, так и немонетарного), а также ювелирные изделия (кроме серебряных) и их детали.
Как сообщалось, о намерении запретить импорт российского золота Канада вместе с партнерами объявила во время нынешнего саммита G7.
Также сегодня, 8 июля, Канада объявила о введении санкций против российских пропагандистских ресурсов и запустила интернет-ресурс для опровержения российской лжи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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