Канада запретила импорт золота и ювелирных изделий из России — Finance.ua

Канада запретила импорт золота и ювелирных изделий из России Сегодня 19:30 — Банковские металлы

Канада запретила импорт золота и ювелирных изделий из России

В Канаде был введен полный запрет на импорт из рф золота и большинства ювелирных изделий.

Об этом говорится в обнародованном МИД документе

«Правительство Канады запретило импорт определенных изделий из золота из россии, отрезав эти товары от официальных международных рынков и еще больше ограничив способность россии финансировать ведение войны», — заявили в МИД.

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Отмечается, что под запрет попали все виды золота (как монетарного, так и немонетарного), а также ювелирные изделия (кроме серебряных) и их детали.

Как сообщалось, о намерении запретить импорт российского золота Канада вместе с партнерами объявила во время нынешнего саммита G7.

Также сегодня, 8 июля, Канада объявила о введении санкций против российских пропагандистских ресурсов и запустила интернет-ресурс для опровержения российской лжи.

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Укрінформ По материалам:

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