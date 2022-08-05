Канада выделила 6 миллионов долларов на укрепление ядерной безопасности в Украине — Finance.ua
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Канада выделила 6 миллионов долларов на укрепление ядерной безопасности в Украине

Казна и Политика
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Канада выделила 6 миллионов долларов на укрепление ядерной безопасности в Украине
Канада выделила 6 миллионов долларов на укрепление ядерной безопасности в Украине
Канада объявила о выделении 6 млн долларов на ряд проектов, чтобы помочь укрепить ядерную безопасность Украины.
Об этом говорится в заявлении Постоянного представительства Канады ООН в Twitter.
«Канада продолжает осуждать неоправданное вторжение россии в Украину, в том числе российскую агрессию на ядерных объектах или вблизи них», — говорится в заявлении.
«Чтобы помочь повысить ядерную безопасность в Украине, Канада выделила $1 млн МАГАТЭ для укрепления безопасности и защиты на украинских ядерных объектах, $5 млн — Госдепу США для помощи Украине выявить и реагировать на незаконные ядерные транспортировки на ее территории», — добавили в ведомстве.
Канадское представительство также подчеркнуло, что продолжение оккупации Запорожской АЭС ставит под угрозу население всего мира.
«Продолжающаяся дестабилизация со стороны российских войск не только увеличивает риск аварии или непреднамеренного повреждения, но и увеличивает возможность перенаправления ядерного материала», — подчеркнули в представительстве.
По материалам:
Економічна Правда
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