Канада ввела санкции против военного руководства беларуси — Finance.ua

Канада ввела санкции против военного руководства беларуси

Сегодня 17:12

Канада ужесточает санкции против беларуси из-за поддержки ею российского вторжения в Украину.

Об этом в Оттаве заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«Мир в ужасе наблюдает за бессмысленным насилием, происходящим в Украине. В то время как Канада вводит строгие санкции против российского режима, руководители белорусов тоже должны быть привлечены к ответственности за содействие неоправданным нападениям путина. Канада требует от александра лукашенко прекратить поддержку российского вторжения. Мы не будем колебаться в принятии дальнейших мер», — сказала Жоли.

В канадском МИД уточнили, что новые канадские санкции будут распространяться на 22 высокопоставленных должностных лица министерства обороны беларуси, «которые поддержали нападение, позволив использовать свое государство как пусковую площадку для российского вторжения».

Под санкции попали: помощник министра обороны беларуси по военным вопросам Олег Воинов, заместитель командира ВВС и ПВО Анатолий Булавко, заместитель командующего войсками по идеологической работе Леонид Касинский, помощник министра обороны Игорь Можиловский и ряд других военных руководителей беларуси.

Канадское имущество и средства всех попавших под санкции лиц замораживается, а им самим закрывается въезд в страну. «Сегодняшнее решение посылает четкий сигнал приспешникам президента путина: те, кто поддерживает нарушение суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины, будут привлечены к ответственности», — отметили в МИД Канады.

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