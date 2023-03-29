Канада предоставит Украине дополнительный кредит на 1,76 млрд долларов — Finance.ua
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Канада предоставит Украине дополнительный кредит на 1,76 млрд долларов

Казна и Политика
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В 2023 году Канада предоставит Украине кредит еще на 2,45 млрд канадских долларов (1,76 млрд долларов США), говорится в документе бюджета государства на этот год.
Как известно, средства для Украины будут предоставлены в рамках «Административного счета для Украины» Международного валютного фонда.
«Два миллиарда 450 миллионов долларов кредитов правительству Украины для помощи в обеспечении украинцев необходимыми услугами», — говорится в описании проекта бюджета.
Канада передаст около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из арсенала Вооруженных сил Канады (CAF) для поддержки уже развернутых в Украине систем ПВО. Канада также передаст более 1800 снарядов 105 мм танковых боеприпасов. Эти боеприпасы будут сопровождать объявленную Данией, Германией и Нидерландами безвозмездную передачу танков Leopard 1.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНН
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