Канада предоставит Украине дополнительный кредит на 1,76 млрд долларов — Finance.ua

Канада предоставит Украине дополнительный кредит на 1,76 млрд долларов Сегодня 11:45 — Казна и Политика

В 2023 году Канада предоставит Украине кредит еще на 2,45 млрд канадских долларов (1,76 млрд долларов США), говорится в документе бюджета государства на этот год.

Как известно, средства для Украины будут предоставлены в рамках «Административного счета для Украины» Международного валютного фонда.

«Два миллиарда 450 миллионов долларов кредитов правительству Украины для помощи в обеспечении украинцев необходимыми услугами», — говорится в описании проекта бюджета.

Канада передаст около 8000 снарядов калибра 155 мм, а также 12 зенитных ракет из арсенала Вооруженных сил Канады (CAF) для поддержки уже развернутых в Украине систем ПВО. Канада также передаст более 1800 снарядов 105 мм танковых боеприпасов. Эти боеприпасы будут сопровождать объявленную Данией, Германией и Нидерландами безвозмездную передачу танков Leopard 1.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.