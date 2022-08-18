Канада предоставит Украине более 12 миллиардов гривен на газ к отопительному сезону — Finance.ua
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Канада предоставит Украине более 12 миллиардов гривен на газ к отопительному сезону

Казна и Политика
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Канада предоставит Украине 450 млн канадских долларов (около 12,7 млрд гривен) помощи на закупку газа.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль.
«Очередной шаг солидарности от дружественной Канады. Украина получит 450 млн канадских долларов помощи на закупку газа к отопительному сезону».
Кабмин обязал НАК «Нафтогаз Украины» сформировать запасы природного газа в хранилищах объемом не менее 19 миллиардов кубометров, в том числе за счет покупки добытого на территории Украины природного газа.
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В «Нафтогазе» не уверены, что накопят в хранилища порученный правительством объем газа. В настоящее время в хранилищах хранится всего 12,3 млрд кубометров газа. Задача правительства состоит в накоплении 19 млрд кубометров топлива.
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По материалам:
Економічна Правда
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