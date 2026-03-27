Канада наложила санкции еще на 100 судов теневого флота россии
Министр иностранных дел Канады Анита Ананд 26 марта объявила о введении дополнительных санкций против танкеров российского теневого флота.
Об этом идет речь на сайте канадского МИД.
Канада усиливает санкционное давление на россию
«Чтобы еще больше усилить наши усилия по противодействию уклонению россии от санкций, Канада добавляет в свой санкционный список еще 100 судов из теневого флота рф», — заявила министр.
По ее словам, россия продолжает полагаться на доходы от нефти и газа для финансирования войны против Украины, используя теневой флот для перевозки санкционных товаров и сырья, включая сырую нефть, в разные страны.
Ананд подчеркнула, что санкции призваны ограничить возможности россии финансировать агрессию, минимизируя при этом ущерб для гражданского населения.
В настоящее время под санкции Канады попали уже более 600 судов теневого флота рф.
Также с 2014 года страна ввела ограничения против более 3400 человек и организаций, причастных к нарушениям суверенитета Украины и систематическому попранию прав человека.
