Канада наложила санкции еще на 100 судов теневого флота россии

Санкции призваны ограничить возможности россии финансировать агрессию

Министр иностранных дел Канады Анита Ананд 26 марта объявила о введении дополнительных санкций против танкеров российского теневого флота.

«Чтобы еще больше усилить наши усилия по противодействию уклонению россии от санкций, Канада добавляет в свой санкционный список еще 100 судов из теневого флота рф», — заявила министр.

По ее словам, россия продолжает полагаться на доходы от нефти и газа для финансирования войны против Украины, используя теневой флот для перевозки санкционных товаров и сырья, включая сырую нефть, в разные страны.

Читайте также Великобритания будет задерживать танкеры теневого флота рф в своих водах

Ананд подчеркнула, что санкции призваны ограничить возможности россии финансировать агрессию, минимизируя при этом ущерб для гражданского населения.

В настоящее время под санкции Канады попали уже более 600 судов теневого флота рф.

Также с 2014 года страна ввела ограничения против более 3400 человек и организаций, причастных к нарушениям суверенитета Украины и систематическому попранию прав человека.

