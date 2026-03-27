Место для вашей рекламы

Канада наложила санкции еще на 100 судов теневого флота россии

Санкции призваны ограничить возможности россии финансировать агрессию
Министр иностранных дел Канады Анита Ананд 26 марта объявила о введении дополнительных санкций против танкеров российского теневого флота.
«Чтобы еще больше усилить наши усилия по противодействию уклонению россии от санкций, Канада добавляет в свой санкционный список еще 100 судов из теневого флота рф», — заявила министр.
По ее словам, россия продолжает полагаться на доходы от нефти и газа для финансирования войны против Украины, используя теневой флот для перевозки санкционных товаров и сырья, включая сырую нефть, в разные страны.
Ананд подчеркнула, что санкции призваны ограничить возможности россии финансировать агрессию, минимизируя при этом ущерб для гражданского населения.
В настоящее время под санкции Канады попали уже более 600 судов теневого флота рф.
Также с 2014 года страна ввела ограничения против более 3400 человек и организаций, причастных к нарушениям суверенитета Украины и систематическому попранию прав человека.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
