Великобритания будет задерживать танкеры теневого флота рф в своих водах Сегодня 22:17 — Энергетика

Вооруженные силы Великобритании смогут задерживать подсанкционные суда российского теневого флота

Вооруженные силы Великобритании и правоохранители смогут перехватывать и задерживать подсанкционные суда российского теневого флота, проходящие транзитом через британские воды.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что этот шаг закроет для подсанкционных судов важные морские маршруты, в частности пролив Ла-Манш. Это заставит операторов либо выбирать более длинные и более дорогие маршруты, либо рисковать быть задержанными британскими войсками.

Также военные и правоохранители в течение последних недель проходили интенсивную подготовку к разным сценариям, в частности к высадке на суда, которые не сдаются, вооружены или используют высокотехнологичные системы всеохватывающего наблюдения, чтобы избежать задержания.

Уголовные производства против владельцев судов

После задержания судна могут быть возбуждены уголовные производства против владельцев, операторов и членов экипажа за нарушение санкционного законодательства Великобритании.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объяснил, что одобрил более агрессивные действия против этих судов, поскольку глава рф владимир путин, вероятно, «потирает руки» от резкого роста цен на нефть, вызванного войной США и Израиля против Ирана.

«Вот почему мы еще настойчивее преследуем его теневой флот, не только обеспечивая безопасность Британии, но и лишая военную машину путина грязных прибылей, финансирующих его варварскую кампанию в Украине. Он и его приспешники не должны сомневаться, мы всегда будем защищать наш суверенитет и поддерживать Украину столько, сколько нужно», — подчеркнул премьер-министр Великобритании.

