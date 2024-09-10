Каким будет будущее украинского маркетинга или главные темы конференции ROMI — Finance.ua

Каким будет будущее украинского маркетинга или главные темы конференции ROMI Сегодня 12:25

Каким будет будущее украинского маркетинга или главные темы конференции ROMI

Маркетологам, таргетологам, бренд-менеджерам, пиарщикам, специалистам по диджитал-маркетингу и всем работающим в рекламном бизнесе следует приготовиться, ведь уже 4 октября в Киеве пройдет главная маркетинговая конференция года ROMI . Это отличная возможность в офлайн формате приобщиться к сообществу специалистов, которые держат руку на пульсе перемен в украинском маркетинге.

Рассказываем, что ждет участников.

В ходе мероприятия ожидаются выступления больше 15 спикеров, которые в течение 9 часов будут делиться собственным опытом и дискутировать с участниками конференции по ситуации на украинском рынке и тенденциям, к которым следует готовиться уже сейчас.

Важно понимать, что конференция ROMI не подразумевает онлайн-формата. К тому же после мероприятия купить онлайн-запись будет невозможно (только презентации спикеров). Поэтому все желающие уже сейчас должны позаботиться о билетах на конференцию. Зачем спешить, если до события еще почти месяц? Потому что сегодня еще есть возможность приобрести билеты для ранних птичек по выгодным ценам.

Какие темы будут подняты на конференции ROMI?

Спикеры готовятся поделиться с участниками мероприятия инсайдами маркетингового рынка и вместе с ними найти ответы на вопросы:

Что с диджитал аудиторией сейчас — сколько ее и какая она?

Что ждет украинский рынок e-commerce — каковы его тренды и каково будет будущее?

Digital Marketing — почему в кризисные ситуации, его судьба растет и как это использовать в свою пользу

Какие отличия в работе маркетинга в Украине и других странах?

Performance marketing. Как эффективно использовать данные в условиях ограниченного спроса?

Как директ-маркетинг помог Finance.ua стать топ-3 страховым агрегатом?

Как стать CMO: прокачка маркетинговых скилл и лидерских навыков.

В этом году спикерами на выступлениях и модераторами дискуссий будут:

Валентин Грицаенко , Chief Marketing Officer Ajax Systems

, Chief Marketing Officer Ajax Systems Михаил Глушко , VP of Development Nova Global

, VP of Development Nova Global Диана Макарук , Head of marketing insurance biz Finance.ua

, Head of marketing insurance biz Finance.ua Гелла Слюсарчук , CBDO, PSP Platon

, CBDO, PSP Platon Алексей Лях , Владелец MarTech newage

, Владелец MarTech newage Сергей Грабчак , Директор по маркетингу Ощадбанк

, Директор по маркетингу Ощадбанк Серафима Нехода, Директор по маркетингу финансовой компании Moneyveo

И это еще не полный список. Более того, конференция будет иметь 2 потока: основную программу, с которой вы уже можете ознакомиться на сайте, и дополнительный поток, где будем обсуждать современные кейсы настройки, запуска и оптимизации рекламы в Google Marketing Platform (GMP).

Почему нельзя пропускать ROMI?

В первую очередь потому, что участники получат вдохновение и доступ к действенному контенту, который поможет на практике реализовать самые смелые идеи. Также гости смогут приобщиться к продуктивному нетворкингу и лично пообщаться с лидерами мнений и представителями рынка. Главный приз, ожидающий участников ROMI 2024 — практические знания и мотивация!

Итак, если вы хотите понять, какие изменения претерпит маркетинговый ландшафт уже в 2025 году, какие изменения приведет к технологическому прогрессу и как на эти изменения будет влиять обновленное поведение потребителей, приходите на ROMI 2024. Узнайте первыми о главных и интересных маркетинговых трендах уже 4 октября!

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