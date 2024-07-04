Какие тайны инвестирования раскроют на Agro Invest Day 2024 — Finance.ua

Какие тайны инвестирования раскроют на Agro Invest Day 2024 Сегодня 16:05 — Аграрный рынок

Какие тайны инвестирования раскроют на Agro Invest Day 2024

Уже 11 июля в Киеве в UNIT. City пройдет главная конференция года для инвесторов в сельскохозяйственные земли — Agro Invest Day . На мероприятии соберутся участники рынка, эксперты, аналитики и профессиональные инвесторы, которые с первых уст поделятся самыми важными новостями.

Рассказываем, какими будут темы мероприятия и что смогут узнать участники.

Что известно о программе Agro Invest Day?

На конференции будут выступать как отдельные спикеры, так и важные дискуссии. Спикеров будет около 20, среди которых, например:

Роман Нейтер, эксперт по аграрной и земельной политике KSE на тему «Рынок земли через 3 года: тенденции, цены, активность игроков, статистика».

Егор Лесничий, Коммерческий директор «Твоє Коло», профессиональный инвестор в недвижимость с темой «Пассивные инвестиции на рынке земли: инструменты, стратегии, доходность».

Все выступления будут касаться состояния рынка земли в Украине, его развития, заработавших с 1 января 2024 года новшеств, а также методик инвестирования и путей получения дохода с сельскохозяйственных земель.

Раскрыть положение дел на рынке земли помогут дискуссии. Например, эксперты попытаются найти ответ на вопрос «Когда украинская земля будет стоить как в Польше?». В частности, оценят перспективы роста цен до европейского уровня и какие предпосылки для этого нужны. Говорить будут также о портрете украинского инвестора в землю в 2024 году и о том, как война повлияла на открытие доступа юридических лиц на рынок земли. Среди прочего специалисты будут искать ответы на вопросы, которые больше всего волнуют потенциальных инвесторов: «Сколько уже удалось заработать тем, кто уложился в землю и какую стратегию стоит выбрать, чтобы получить максимум дохода?».

Еще одна дискуссия касается того, как лидеры украинского агрорынка адаптируются к условиям военного времени. В рамках этих обсуждений будут выяснять, с какими наибольшими угрозами сталкиваются агропроизводители, как изменились условия экспорта агропродукции, как возросла стоимость обработки земельных участков. Для инвесторов важно понимать все эти аспекты, так как исходя из этого формируется стоимость аренды и в целом стоимость земельных участков. Поэтому эти и многие другие вопросы участники рынка проговорят с теми, кто собирается вложить свои сбережения в этот новый, но перспективный актив.

Для кого эта конференция?

Agro Invest Day планирует собрать в одном месте предпринимателей, IT-специалистов, военных, госслужащих и всех желающих инвестировать в украинскую землю и агропроизводство. Для участников эта конференция станет платформой для налаживания деловых и дружеских контактов, встреч с потенциальными партнерами, инвесторами и клиентами.

Чтобы присоединиться, следует заказать билет по ссылке . Участие в конференции возможно только офлайн. В стоимость билета входят пакет участника конференции и доступ к презентациям всех спикеров.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.