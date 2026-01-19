0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какую зарплату должны получать работники до 18 лет

Личные финансы
41
Девушка работает с ноутбуком.
Девушка работает с ноутбуком.
Несовершеннолетние работники, несмотря на сокращенную продолжительность рабочего времени, имеют право на такую ​​же заработную плату, как и совершеннолетние работники за полный рабочий день.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на Гоструд.
В случае сдельной формы оплаты труда к несовершеннолетним применяются те же расценки, что и к совершеннолетним работникам. Если ввиду сокращенного рабочего времени фактический объем проделанной работы меньше, работодатель обязан произвести доплату до уровня оплаты полного рабочего дня.
Учащиеся общеобразовательных, профессионально-технических и профессиональных вузов, работающих в свободное от обучения время, получают заработную плату пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ. В то же время, предприятия имеют право устанавливать таким ученикам дополнительные доплаты.

Гарантии и ограничения для несовершеннолетних

Законодательство запрещает привлекать несовершеннолетних к работам с вредными или опасными условиями труда, подземным работам, ночным и сверхурочным изменениям, а также к работе в выходные дни и подъему грузов сверх установленных норм.
Несовершеннолетние работники имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью 31 календарный день и обязательное прохождение медицинского осмотра. При принятии на работу для них не устанавливается испытательный срок.

Рабочее время и условия трудоустройства

Продолжительность рабочей недели для работников от 16 до 18 лет ограничивается 36 часами, для лиц от 15 до 16 лет — 24 часами, а для детей от 14 до 15 лет — 12 часами. Во время каникул для подростков 14−15 лет рабочее время может составлять до 24 часов в неделю.
Для трудоустройства 15-летних необходимо письменное согласие одного из родителей или опекунов. Лиц 14 лет допускают к легкой работе в свободное от обучения время при условии, что она не вредит здоровью и процессу обучения.
Увольнение несовершеннолетнего возможно только с согласия районной или городской службы по делам детей. Родители или опекуны могут потребовать расторжения трудового договора, если его продление угрожает здоровью или правам подростка.
Трудовой договор с несовершеннолетними заключается исключительно в письменном виде, а все нормы сохраняют силу во время военного положения.
По материалам:
Судебно-юридична газета
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems