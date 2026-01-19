Какую зарплату должны получать работники до 18 лет
Несовершеннолетние работники, несмотря на сокращенную продолжительность рабочего времени, имеют право на такую же заработную плату, как и совершеннолетние работники за полный рабочий день.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на Гоструд.
В случае сдельной формы оплаты труда к несовершеннолетним применяются те же расценки, что и к совершеннолетним работникам. Если ввиду сокращенного рабочего времени фактический объем проделанной работы меньше, работодатель обязан произвести доплату до уровня оплаты полного рабочего дня.
Учащиеся общеобразовательных, профессионально-технических и профессиональных вузов, работающих в свободное от обучения время, получают заработную плату пропорционально отработанному времени или выполненному объему работ. В то же время, предприятия имеют право устанавливать таким ученикам дополнительные доплаты.
Гарантии и ограничения для несовершеннолетних
Законодательство запрещает привлекать несовершеннолетних к работам с вредными или опасными условиями труда, подземным работам, ночным и сверхурочным изменениям, а также к работе в выходные дни и подъему грузов сверх установленных норм.
Несовершеннолетние работники имеют право на ежегодный отпуск продолжительностью 31 календарный день и обязательное прохождение медицинского осмотра. При принятии на работу для них не устанавливается испытательный срок.
Рабочее время и условия трудоустройства
Продолжительность рабочей недели для работников от 16 до 18 лет ограничивается 36 часами, для лиц от 15 до 16 лет — 24 часами, а для детей от 14 до 15 лет — 12 часами. Во время каникул для подростков 14−15 лет рабочее время может составлять до 24 часов в неделю.
Для трудоустройства 15-летних необходимо письменное согласие одного из родителей или опекунов. Лиц 14 лет допускают к легкой работе в свободное от обучения время при условии, что она не вредит здоровью и процессу обучения.
Увольнение несовершеннолетнего возможно только с согласия районной или городской службы по делам детей. Родители или опекуны могут потребовать расторжения трудового договора, если его продление угрожает здоровью или правам подростка.
Трудовой договор с несовершеннолетними заключается исключительно в письменном виде, а все нормы сохраняют силу во время военного положения.
