Какую работу можно выполнять дистанционно — Finance.ua

Какую работу можно выполнять дистанционно Сегодня 14:57 — Казна и Политика

Какую работу можно выполнять дистанционно

Законодательство не определяет перечень работ, которые могут выполняться дистанционно. Работодатель самостоятельно решает, может ли работа выполняться за пределами предприятия, пишет Кадровик.

Например, если это продажа товаров в магазине или производство на заводе, работники могут работать исключительно на территории предприятия. Однако если это административная работа, которую вполне допустимо проделать вне помещений работодателя, вы можете перевести работника на дистанционку.

Кроме этого, при возможности и наличии ресурсов, законодательство позволяет переводить на дистанционную работу:

беременных женщин;

работников, имеющих ребенка в возрасте до трех лет или ухаживающих за ребенком до шести лет (по медицинским показаниям);

работников, имеющих двоих или более детей в возрасте до 15 лет или ребенка с инвалидностью;

родителей или опекунов ребенка или лица с инвалидностью с детства подгруппы, А I группы;

работников, в отношении которых на рабочем месте были совершены действия по признакам дискриминации — временно на два месяца.

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