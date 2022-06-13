Какую помощь могут получить участники боевых действий и дети — Finance.ua

Какую помощь могут получить участники боевых действий и дети

Сегодня 12:00 — Личные финансы

Участники боевых действий и их дети могут получить льготы на образование. Об этом сообщает издание « Вікна ».

Кто имеет право на льготы?

Такое право имеют УБД и их дети, которые учатся на дневной форме обучения в учреждениях профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования. Когда обучение в таких заведениях заканчивается и человеку исполняется 23 года, право получать льготы исчезает.

Какую помощь могут получить участники боевых действий?

Эти категории украинцев могут получить такую помощь:

полную или частичную оплату обучения из государственного и местных бюджетов;

льготные долгосрочные кредиты для получения образования;

социальные стипендии;

бесплатное обеспечение учебниками;

бесплатный доступ к интернет-сети, системам баз данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

бесплатное проживание в общежитии.

Какие документы необходимы для получения льгот?

Удостоверение участника боевых действий.

Удостоверение личности с инвалидностью в результате войны. Удостоверение члена семьи погибшего (детям погибших до достижения ими 16-летнего возраста — справка, выдаваемая матери или другому совершеннолетнему члену семьи погибшего, или опекуну). Свидетельство о рождении ребенка. Справка о постановке на учет перемещенного лица. Справка о регистрации места жительства.

Поддержку оказывает то учебное заведение, куда был зачислен студент. Помощь перестанут оказывать, если студента отчислят.

Кто имеет право на льготы от государства?

Кроме УБД на льготы также имеют право:

лица с инвалидностью в результате войны;

дети умерших участников Революции достоинства;

дети, один из родителей которых погиб или пропал без вести в зоне проведения АТО;

дети с инвалидностью I-III групп;

лица, признанные пострадавшими участниками Революции достоинства.

Если отказано в оказании поддержки:

Обратиться к ректору/директору учебного заведения. Обратиться с жалобой в Министерство образования и науки Украины.

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